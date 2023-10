IN PIEMONTE CHIARA APPENDINO SPINGE PER TROVARE UN ACCORDO COL PD PER UN TICKET CON CHIARA GRIBAUDO.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Le elezioni regionali del 2024 in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria agitano le segreterie dei partiti ma non sembrano scuotere più di tanto Giuseppe Conte. Un po’ perché il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto grandi affermazioni nel voto regionale, un po’ perché l’interesse di Peppiniello Appulo è rivolto a altri lidi.

L’Avvocato con la pochette punta solo a sorpassare il Pd alle elezioni europee di giugno 2024 dove si voterà con il proporzionale, perché ha l’obiettivo di diventare il leader della coalizione di centrosinistra.

chiara appendino foto di bacco (5)

I suoi “pulcini” però vorrebbero maggiore attenzione al voto regionale. Una di queste, ad esempio, è Chiara Appendino. L'ex sindaco di Torino, in vista delle elezioni in Piemonte, spinge per trovare un accordo col Pd per un ticket con Chiara Gribaudo.

I sondaggi incoraggiano questa scelta visto che il Pd è dato al 19,5% mentre il M5S veleggia attorno al 14,5%. Insieme ai voti accreditati a Sinistra Italiana (4,5%), +Europa (4%), Verdi (2%), il “Campo largo” si attesterebbe al 44,5%, un punto sopra la coalizione di centrodestra (43%).

Alle manovre sotto la Mole, Conte non sembra dare ascolto come scrive anche Carmelo Caruso sul Foglio: “Alle prossime elezioni regionali, in Piemonte, il M5s si sta permettendo di dire “no” a Chiara Gribaudo, che sarebbe una candidata eccezionale”

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

L'OROLOGIO DI SCHLEIN.

Carmelo Caruso per “il Foglio” - Estratti

Alle prossime elezioni regionali, in Piemonte, il M5s si sta permettendo di dire “no” a Chiara Gribaudo, che sarebbe una candidata eccezionale. L’altro possibile candidato, del Pd, è Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, ma Chiara Appendino odia tutto il Pd, dalla Mole fino a Siracusa. Si vuole candidare lei.

La direzione convocata era chiaramente un modo per stare desti, il fiato da spogliatoio, contro Meloni (“una ragazza mi ha definito l’opposto di Meloni, mi piace”) e il “volto egoista, suprematista della destra”. Il Pd è pronto a votare contro lo scostamento di bilancio, tanto più, spiegava la segretaria, se a mancare saranno le risorse sulla sanità.

CHIARA GRIBAUDO

