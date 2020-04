Da “la Zanzara - Radio 24”

alessandra mussolini

“Io complottista? Ah, sicuro. Ascoltatemi molto bene. Non credo che sia una situazione normale. Noi siamo in un assetto di guerra, non è mai successo. Perché la Gismondo dell’ospedale Sacco dice che non si può escludere un innesto dell’Hiv sul virus? Cioè, sai che cosa fanno? Su un virus, che è un virus naturale, loro lo potenziano, indebolendo l’ospite. Se tu ci infili dentro una proteina che ti attacca e ti indebolisce il sistema immunitario...”. Ci faccia capire, secondo lei è stata creata un’arma biologica?: “Sì. Perché in Italia sono venuti i russi che sono specializzati nelle armi biologiche? C’è stata una manipolazione da parte dell’uomo, una cosa così non è possibile”.

Ma chi avrebbe manipolato il virus?: “Ah, io mi meraviglio di voi. Se uno solo sospetta che possa essere stato un virus manipolato, diventa uno stronzo, un terrorista, un complottista...Ma ci vogliamo interrogare per quale motivo siamo tutti in un assetto di guerra? E’ vero o no che a Wuhan c’è un enorme laboratorio di virologia, ed il medico che lo dirigeva è morto nel 2018? Questo virus è un’arma biologica di sterminio di massa.

Questo è quello che penso. Uscito da un laboratorio. E sai cosa penso pure? Che tutti i pazienti che devono portare in Germania, li stanno studiando. Perché sono venuti i medici cinesi? Perché ci vogliono dare una mano? No, perché vogliono vedere sul campo questo bel virus che hanno creato”.

L'ARTICOLO DEL WALL STREET JOURNAL SUL CORONAVIRUS E IL LABORATORIO DI WUHAN

Ma davvero secondo te hanno portato i pazienti in Germania per vedere che reazioni ha avuto il virus?: “Perché no? Questo virus è della famiglia dei coronavirus e va bene. Impegna le vie aeree superiori. Giusto? Questo virus, che non ci credo proprio dei pipistrelli, crea una polmonite atipica che non puoi curare. Allora perché stanno mettendo in mezzo il virus dell’Hiv ed i farmaci anti Hiv? Perché lo hanno modificato. Io medico? Medico o non medico, perché voi non vi fate una domanda? Se fossi un giornalista, una domanda me la farei. Ma perché, non ci sono gli esperimenti sui virus? Perché, non sono mai stati fatti? Queste sono armi biologiche”.

LABORATORIO A WUHAN

L’hanno fatto per guadagnarci?: “Ah certo, è un’arma. Certamente questo si. Dico solo che questo virus così anomalo che ci costringe a casa in uno stato di guerra, non mi convince, no”. Il governo Conte ha agito bene?: “Io non sono certo a favore del governo Conte, però ci siamo trovati nel momento più grave che possa esserci nella storia. Questo è come se non peggio di un conflitto mondiale.

Quindi secondo me il governo sta facendo quello che può. Non mi sento di criticare assolutamente. L’unica cosa che mi sento di criticare, è che vorrei mandare a cagare l’Europa, questo si. L’Unione Europea andasse a cagare. Questo si. E’ possibile che manchino le mascherine? Ma prendiamo la palla al balzo e usciamocene in questo momento. Ma che ce frega. Lasciamo la Germania con l’Unione Europea...tanto adesso che vantaggio hai? Ci stanno aiutando con cosa? Non ci sono aiuti. Addirittura si rubano le mascherine alla dogana. Ma fatemi il favore.

wuhan national biosafety laboratory 3

L’Unione Europea è morta con il coronavirus. Defunta in questo momento. Cogliamo la palla al balzo per cambiare le regole e fare come cacchio ci pare. Poi quand’è finita l’emergenza, ci si vede, miei cari”. Poi torna sul virus: Andiamo a vedere perché sono morti i medici che non possono parlare. Vediamo quello che è successo a Wuhan nel laboratorio militare e perché vengono i medici cinesi a studiare. La Cina sa. La Cina dovrebbe dire quello che sa. Dobbiamo metterli in croce per sapere quello che è successo”