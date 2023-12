7 dic 2023 08:09

GOVERNO-MAGISTRATURA: LO SCONTRO CONTINUA – IL MINISTRO CROSETTO SENTITO IN PROCURA A ROMA PER UN'ORA E MEZZA COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI PER LE SUE PAROLE SULL’OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA ALLA MELONI - L’INDAGINE SAREBBE APERTA SENZA INDAGATI O IPOTESI DI REATO - “DOMANI” PARLA DI UNA FRASE DEL MINISTRO DURANTE LA SUA AUDIZIONE IN PARLAMENTO (“SONO SICURO CHE QUELLO CHE HO FATTO MESI FA USCIRÀ”) CON RIFERIMENTO A UN ESPOSTO PRESENTATO IN PROCURA A PERUGIA RIGUARDO UNA “CENTRALE DI DOSSIERAGGIO” APPARSA SUI QUOTIDIANI E MESSA IN PIEDI DA PRESUNTI PUBBLICI UFFICIALI INFEDELI...