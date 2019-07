23 lug 2019 16:27

GOVERNO AL PAN DI SPAGNA - PEDRO SANCHEZ HA PERSO AL PRIMO VOTO DI FIDUCIA PER FORMARE UN ESECUTIVO - IL LEADER SOCIALISTA HA INCASSATO 170 VOTI CONTRARI E 124 A FAVORE - GIOVEDÌ È IN PROGRAMMA UN NUOVO VOTO: A SANCHEZ BASTERÀ LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEL CONGRESSO PER ESSERE INCARICATO PREMIER - MA SERVE L’ACCORDO CON PODEMOS…