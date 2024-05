HAMAS NON HA NESSUN INTERESSE A FARE LA PACE: SE RILASCIA GLI OSTAGGI, NON HA PIÙ ARMI DI RICATTO – I TERRORISTI CONTINUANO A FARE GLI GNORRI DI FRONTE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI ISRAELE: “LA NOSTRA POSIZIONE È NEGATIVA, MA NON VUOL DIRE CHE I NEGOZIATI SI SONO FERMATI” – IL LEADER DEL MOVIMENTO A GAZA, YAHYA SINWAR, CONSIDERA LA PROPOSTA "UNA TRAPPOLA” – IL SEGRETARIO DI STATO USA, BLINKEN, ORMAI È UN DISCO ROTTO: “ISRAELE NON ATTACCHI RAFAH, HAMAS ACCETTI L’INTESA”

HAMAS, 'NEGATIVI SU ATTUALE TRATTATIVA MA ANDIAMO AVANTI'

(ANSA) - "La posizione sull'attuale documento negoziale è negativa". Lo ha detto Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas in Libano in una intervista ad una tv locale, ripresa dal New York Times. Hamas ha poi precisato che questo "non vuol dire che i negoziati si siano fermati". "Anche se il gruppo non accetta le attuali proposte israeliane senza modifiche, siamo disposti - ha continuato - a continuare a negoziare".

TV ISRAELE, 'SINWAR CONSIDERA UNA TRAPPOLA L'ACCORDO'

(ANSA) - Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola". Lo riferisce la tv israeliana Channel 12 che cita una fonte vicina a Sinwar, secondo quanto riferisce il Times of Israel. Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie". La fonte ha riferito a Channel 12 che Sinwar sarebbe riluttante in quanto l'accordo non garantisce la fine della guerra e afferma anche che i recenti commenti a favore dell'intesa da parte dei leader di Hamas in esilio sono privi di significato in quanto non parlano a nome del gruppo.

OSTAGGI ISRAELIANI RILASCIATI DA HAMAS

BLINKEN, ISRAELE NON ATTACCHI RAFAH, HAMAS ACCETTI INTESA

(ANSA-AFP) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita in Israele, ha suggerito allo Stato ebraico "altre soluzioni" piuttosto che attaccare Rafah, l'ultima cittadina nel sud della Striscia di Gaza dove ci sono un milione e mezzo di sfollati, e allo stesso tempo ha esortato Hamas ad accettare l'intesa, perché in caso contrario mostrerebbe che non gli importa nulla del destino dei palestinesi.

"Ci sono altri modi - e a nostro giudizio modi migliori - per affrontare la sfida posta da Hamas che non richiedono una grande operazione militare" a Rafah, ha detto Blinken ai giornalisti dopo i colloqui con il primo ministro Benyamin Netanyahu e altri leader israeliani.

