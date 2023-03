8 mar 2023 19:23

INCREDIBILE MA VERO: ITALIA E OLANDA PER UNA VOLTA SONO D’ACCORDO (MA SOLO PER FERMARE I MIGRANTI) – GIORGIA MELONI ACCOGLIE IL PREMIER, MARK RUTTE: “ABBIAMO DISCUSSO IN MANIERA PRAGMATICA E CON UNA VISIONE COMUNE SUL FATTO CHE LA QUESTIONE MIGRATORIA VA AFFRONTATA PARTENDO DALLA DIFESA DEI CONFINI ESTERNI. DALL’UE C’È UN CAMBIO DI APPROCCIO” – A PALAZZO CHIGI HA FATTO IL SUO ESORDIO DA CAPO UFFICIO STAMPA MARIO SECHI, CHE SI È FERMATO A LUNGO A SPROLOQUIARE CON I CRONISTI…