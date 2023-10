13 ott 2023 09:57

È INIZIATO L’ESODO DA GAZA: DOPO L’AVVISO DELL’ESERCITO ISRAELIANO DI LASCIARE LA CITTÀ PALESTINESE MIGLIAIA DI PERSONE SI SONO MESSE IN MARCIA – CHI NON HA UNA MACCHINA STA SCAPPANDO A PIEDI, SPOSTANDOSI DI 10 KM, CON I BAGAGLI IN MANO – IL DRAMMA DEGLI OSPEDALI NELLA "ZONA DI PERICOLO", NON CI SONO ABBASTANZA AMBULANZE PER TUTTI I PAZIENTI E QUELLI PIÙ GRAVI DOVRANNO RIMANERE NELLE STRUTTURE A RISCHIO INSIEME AI MEDICI...