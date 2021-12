14 dic 2021 18:55

GLI ISLAMICI PRESI DI MIRA COME GLI EBREI? NON DICIAMO FESSERIE - IN FRANCIA NEL 2021 SONO CRESCIUTI GLI ATTI CONTRO I MUSULMANI, MA DA QUI A PARAGONARLI ALLA SHOAH CE NE PASSA: EPPURE LA CANDIDATA SOCIALISTA ALL'ELISEO ANNE HIDALGO HA DETTO CHE IL LINGUAGGIO DI OGGI "È COME QUELLO DEGLI ANNI 30" - UN MODO PER PRENDERE DI MIRA L'AVVERSARIO DI ESTREMA DESTRA ERIC ZEMMOUR…