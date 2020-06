GLI ITALIANI VOGLIONO RIAPRIRE TUTTO! – PER IL 54% DEI CITTADINI LA RIPARTENZA DELL’ECONOMIA È DIVENTATA PIÙ IMPORTANTE DELLA TUTELA DELLA SALUTE – SOLTANTO IL 18% RITIENE CHE LE RISORSE STANZIATE SIANO GESTITE EFFICIENTEMENTE DAL GOVERNO – IL SONDAGGIO ‘WINPOLL’ PER ‘IL SOLE 24 ORE’: LA LEGA ANCORA IN CALO, LA MELONI HA SUPERATO IL MOVIMENTO 5 STELLE. ZAIA È IL PIÙ APPREZZATO DURANTE LA CRISI, SUPERA ANCHE CONTE

Roberto D’Alimonte per “il Sole 24 Ore”

La riapertura della economia è diventata più importante della tutela della salute per la maggioranza degli italiani. È quello che risulta dal sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Lo pensa il 54% degli intervistati. Non è una maggioranza schiacciante, ma un mese fa non era così. Come era prevedibile, su questo punto esistono differenze significative in base allo status occupazionale. Il 60% o più di percettori di redditi incerti (lavoratori autonomi, precari, disoccupati, studenti) sono più preoccupati per le conseguenze economiche della crisi.

Chi ha un reddito più o meno sicuro,, soprattutto i lavoratori a tempo indeterminato, tende a dare più peso alla tutela della salute. È interessante che i pensionati siano più vicini ai primi che ai secondi. Ancora più interessante è la distribuzione partitica delle risposte a questa domanda. Una volta tanto le differenze non passano tra gli schieramenti ma al loro interno. Infatti gli elettori del Pd e della Lega hanno una posizione simile e nettamente più '"aperturista" di quelli del M5s e di Fdi.

Preoccupa l' economia e preoccupa la crescita del debito pubblico. Su questo non nascondiamo la sorpresa nel constatare che il 59% del nostro campione la pensa così. Dubitiamo che questa preoccupazione abbia un peso politico. Potrebbe invece averlo, quanto meno nel medio termine, il giudizio sui provvedimenti che il governo ha preso in risposta alla crisi.

Solo il 18% degli intervistati ritiene che le risorse stanziate siano gestite efficientemente e solo il 36% pensa che le misure prese siano eque. In questi dati si nasconde un problema per il governo e il presidente del consiglio. Un problema che potrebbe diventare acuto nei prossimi mesi. Se queste percezioni si consolideranno non potranno che indebolire un esecutivo con una maggioranza parlamentare fragile. Molto dipenderà dalla evoluzione della situazione economica. Ma molto dipenderà anche da un aumento della capacità dell' esecutivo di gestire le risorse messe in campo, anche quelle di derivazione europea.

Quanto alle intenzioni di voto il sondaggio conferma il trend degli ultimi mesi.

Continua la discesa della Lega di Salvini e accelera la crescita di Fdi della Meloni. Sono intenzioni di voto e non voti. Ma pur con tutte le cautele, e tenendo conto dei margini di errore, questi dati confermano un trend che dura da mesi. Fdi ha preso il posto di Alleanza Nazionale. L' Italia ha di nuovo un partito di destra nazionale . il tentativo di Salvini di fare della Lega Nord un partito capace di occupare tutto o quasi lo spazio lasciato libero dalla scomparsa di An non è riuscito. Esiste un rapporto preciso tra la perdita di consensi della Lega e il successo di Fdi. La Meloni si sta riprendendo i "suoi" elettori.

Dopo la infausta fusione di An con Forza Italia per dar vita nel 2008 al Popolo delle Libertà molti elettori di destra erano rimasti disorientati. C' è voluto un po' prima che Fdi si accreditasse come il legittimo successore di An. Adesso pare che con la guida della Meloni ci stia riuscendo. Sulla base dei dati di questo sondaggio Fdi avrebbe superato il M5s diventando il terzo partito del sistema. Anzi il suo 15,9% stimato sarebbe addirittura superiore al picco raggiunto dal partito di Fini nel 1996 (15,7%). Una performance notevole tenuto conto che nelle politiche del 2013 Fdi aveva preso il 2% e in quelle del 2018 il 4,4%.

Le prossime elezioni regionali a settembre saranno un test interessante per controllare se alle intenzioni di voto corrisponderanno i voti, soprattutto in Puglia e in Campania.

Ciò premesso, i rapporti di forza tra centro-destra e centro sinistra non cambiano sostanzialmente. Le intenzioni di voto per i partiti che sostengono il governo Conte si attestano complessivamente al 44,5.

Aggiungendo i Verdi il totale del centro-sinistra fa 46,2%. La stima delle intenzioni di voto per Lega e Fdi è il 43,4%. Aggiungendo Forza Italia si arriva al 49,3%. La differenza tra i due schieramenti non è abissale, ma la vera debolezza del centro-sinistra sta nella sua frammentazione e nella sua eterogeneità. Il Covid -per ora - non ha influenzato gli allineamenti elettorali. È così in altri paesi, per esempio gli USA. Chi era propenso a votare i partiti di governo prima del Covid continua a farlo. E lo stesso vale per i partiti di opposizione. Ma le conseguenze economiche della crisi non si sono ancora manifestate interamente. In autunno si vedrà.

