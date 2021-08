JOE BIDEN E LA PRESA DI KABUL DA PARTE DEI TALEBANI - MEME BY EMAN RUS

1 - USA, IN ULTIME 24H EVACUATE DA KABUL 10.900 PERSONE

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Nelle ultime 24 ore sono state evacuate 10.900 persone da Kabul, grazie a 15 voli militari Usa (6.660 passeggeri) e 34 voli della coalizione (4.300). Lo rende noto la Casa Bianca, ricordando che dalla fine di luglio gli Stati Uniti hanno trasferito circa 53 mila persone, di cui 48 mila dal 14 agosto, data d'ingresso dei talebani a Kabul.

2 - CNN, CONSIGLIERI SUGGERISCONO A BIDEN NON ESTENDERE RITIRO

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - I consiglieri più stretti di Joe Biden gli avrebbero consigliato di non estendere la data del ritiro oltre alla data già fissata del 31 agosto: lo riferisce la Cnn. (ANSA).

3 - CNN, DIFESA CHIEDE A BIDEN DI DECIDERE OGGI SU RITIRO ++

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Il Pentagono ha suggerito a Joe Biden di decidere entro oggi se estendere o meno la scadenza del 31 agosto per completare il ritiro dall'Afghanistan. Lo riporta la Cnn citando un ufficiale a conoscenza del dossier. Il sollecito è stato lanciato per consentire di programmare anche il ritiro dei 5.800 soldati americani che presidiano l'aeroporto di Kabul, insieme ai loro armamenti e ai loro equipaggiamenti.

4 - CASA BIANCA, BIDEN DISCUTERÀ A G7 SCADENZA RITIRO DA KABUL

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Joe Biden discutera' con gli alleati del G7 la scadenza del ritiro dall'Afghanistan: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un briefing alla Casa Bianca.

5 - BIDEN RESISTE AL PRESSING DEL G7 CE NE ANDREMO NEI TEMPI STABILITI

Alessandro Barbera e Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

Al vertice virtuale dei G7 in programma oggi gli europei, preoccupati soprattutto da un'ondata di rifugiati, chiederanno agli americani di restare in Afghanistan oltre la scadenza del 31 agosto, ma Biden non è pronto a prendere un impegno definitivo. Non solo per le minacce venute ieri dai taleban, e quelle dei gruppi terroristici come Isis K, ma anche perché l'evacuazione accelera e lui spera che non sia necessario.

Questa è la sua priorità per ragioni di sicurezza, e per interessi di politica interna, dove vuole cambiare soggetto al più presto. Altro discorso è il rapporto incrinato con gli alleati occidentali, che aumenta la pressione sulla Casa Bianca per fare concessioni, ma potrebbe essere rimandate a dopo l'emergenza. Ieri mattina Biden ha parlato per la seconda volta col premier britannico Johnson, per definire i dettagli del G7 virtuale in programma oggi nel primo pomeriggio italiano. La posizione di Londra è sostanzialmente allineata con Roma, Parigi e Berlino, rimaste scottate dalla rapidità del ritiro americano e le poche informazioni ricevute in anticipo.

Come prima cosa, gli europei chiedono agli americani di restare all'aeroporto di Kabul oltre il 31 agosto, perché quando andranno via loro le operazioni finiranno, anche se si studia la possibilità che una missione civile guidata dai turchi possa restare a completare il lavoro. Lo scopo è garantire l'evacuazione di tutti i cittadini occidentali, ma anche dei circa 60.000 afghani che hanno collaborato con la missione Nato.

Gli europei poi vogliono un percorso comune per l'approccio al nuovo regime di Kabul, che potrebbe includere sanzioni per il rispetto dei diritti umani, oltre al congelamento dei finanziamenti internazionali già attivato da attori chiave come il Fondo monetario e la Federal Reserve. Il premier Mario Draghi sta organizzando un G20 virtuale straordinario a settembre per coinvolgere Cina e Russia, e per questo ha in programma una telefonata con il leader Xi Jinping.

Nel frattempo però i media di Pechino fanno sapere che il presidente potrebbe dare forfait al vertice in presenza programmato a Roma alla fine di ottobre per le tensioni aperte con Biden. Il francese Emmanuel Macron poi insiste sul fatto che la crisi conferma la necessità per l'Europa di diventare più autonoma dagli Stati Uniti nelle relazioni internazionali, tanto sul piano diplomatico che militare.

Il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ieri ha detto che il capo della Casa Bianca discuterà con i G7 l'ipotesi di restare a Kabul oltre il 31 agosto, ma non è ancora pronto a prendere una decisione. L'evacuazione sta accelerando, con 10.400 persone uscite dal paese nelle ultime 24 ore, portando il totale a oltre 37.000. Il perimetro è stato allargato, ovvero sono stati individuati metodi per far arrivare i fuggitivi all'aeroporto anche senza pattugliare le strade. Sullivan ha detto che gli Stati Uniti sono convinti di riuscire a portare fuori tutti i cittadini americani entro il 31 agosto, e se accadesse gli incentivi a restare sul terreno diminuirebbero. Potrebbero farlo, ma senza un annuncio ufficiale.

È vero che Biden ha riconosciuto l'obbligo morale di salvare tutti gli afghani collaboratori della Nato, ma non è chiaro se ciò significhi estendere la presenza dei soldati oltre il 31 agosto, correndo il rischio di rappresaglie dei taleban o attentati terroristici. Il presidente americano non ha mai creduto alla ricostruzione dell'Afghanistan, nemmeno prima di diventare capo della Casa Bianca e della dottrina della «politica estera per la classe media», quella che i critici bollano come «America First Light».

Biden crede che la storia gli darà ragione, e comunque alle consultazioni Midterm del 2022 gli elettori non voteranno sul ritiro da Kabul, ma su Covid, economia e le altre priorità interne. Ciò a patto che non muoiano o vengano presi in ostaggio civili o militari americani: questo è il rischio che non può permettersi di correre. I sostenitori del presidente già cercano di cambiare la narrativa, sostenendo che l'evacuazione si sta dimostrando un successo, però deve concludersi come previsto. Sopravvissuto all'emergenza, Biden avrà tempo di ricostruire il rapporto con gli europei, che lo ringrazieranno di aver chiuso la guerra eterna in Afghanistan.

