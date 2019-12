23 dic 2019 11:51

KHASHOGGI SENZA DOMANI PER 5 SAUDITI, CONDANNATI A MORTE PER L'OMICIDIO DEL GIORNALISTA. OVVIAMENTE NESSUN RIFERIMENTO AL PRINCIPE MOHAMMED BIN SALMAN NÉ UN'INCRIMINAZIONE PER SAUD AL-QAHTANI, IL SUO ASSISTENTE CHE AVREBBE GESTITO IL LAVORO SPORCO - BIN SALMAN, PER ALLONTANARE LE POLEMICHE, HA AMMESSO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IN QUANTO EREDE DELLA MONARCHIA, NEGANDO PERÒ DI AVER MAI ORDINATO DI FAR SMEMBRARE E SPARIRE KHASHOGGI