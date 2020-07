LADRITALIA - IN ALITALIA NON SONO ANCORA CONTENTI DEI MILIARDI CHE SONO COSTATI AGLI ITALIANI - TUTTI I FORNITORI NON PAGATI NEGLI ULTIMI ANNI HANNO RICEVUTO DAI LEGALI DI ALITALIA UNA RICHIESTA DI REVOCATORIA - NON SOLO, I CLIENTI CHE SI VEDONO I VOLI ANNULLATI A CAUSA DI COVID, FORSE AVRANNO INDIETRO I LORO SOLDI, NON PRIMA DI 6 MESI, MA LA COMPAGNIA INOLTRE TRATTERRÀ 200 EURO PERCHÉ QUESTA FRANCHIGIA ERA PREVISTA ANCHE IN CASO CHE LORO ANNULLASSERO IL VOLO. NON È FINITA…

Ladritalia. In Alitalia, non contenti dei miliardi pubblici che sono costati agli italiani, non sanno più come fare a portare via soldi a fornitori e clienti. Tutti i fornitori non pagati negli ultimi anni, e che si sono insinuati al passivo per provare a riaverne almeno un po’, hanno ricevuto dai legali della compagnia aerea una richiesta di revocatoria.

In pratica, oltre a non darti i soldi che ti devono, vogliono indietro quelli che erano stati pagati prima, sostenendo che i fornitori si sono approfittati di una compagnia in difficoltà (ma è in difficoltà da trent’anni!!).

Non solo, i clienti che si vedono i voli annullati a causa di coronavirus, forse avranno indietro i loro soldi, non prima di 6 mesi, ma la compagnia inoltre tratterrà 200 euro perché questa franchigia era prevista anche in caso che loro annullassero il volo.

Se poi per caso avevano comprato il volo con le miglia e lo volessero spostare all’estate prossima, anche questo sarà impossibile visto che le Miglia non verranno riaccreditate prima di 6 mesi (cosa ci vuole a schiacciare un pulsante!).

Ma quanto ancora dovremo mantenere questa banda di scansafatiche sindacalizzati? Dove sono ora tutti quelli che avevano applaudito quando i sindacati avevano fatto un referendum per bocciare l’accordo che avrebbe tagliato posti di lavoro ma messo in salvo la compagnia?