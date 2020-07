“UN ACCORDO CHE TOGLIE ARGOMENTI AI NEMICI DELL’EUROPA” - PARLANDO DEL RECOVERY FUND, BERLUSCONI RIFILA UN CEFFONE A SALVINI: “QUESTO DIFFICILE COMPROMESSO DEVE FAR RIFLETTERE SUL FUTURO, SUI PERICOLI PER L'EUROPA SUL CONDIZIONAMENTO CHE I PARTITI SOVRANISTI ESERCITANO SULLA POLITICA DI DIVERSI PAESI UE…L’OPPOSIZIONE DEVE ESSERE COINVOLTA NELLE DECISIONI. VISTI I TEMPI LUNGHI PER I FONDI EUROPEI, E' INDISPENSABILE UTILIZZARE I FONDI DEL MES”

(ANSA) - "Si tratta di un compromesso positivo che ha superato le resistenze di alcuni Paesi del Nord e che toglie argomenti ai nemici dell'Europa. Noi avevamo puntato sin dal principio sul Recovery Fund, io personalmente mi sono battuto perchè fosse approvato senza cambiamenti di rilievo ed in effetti così è accaduto. Certamente questo difficile compromesso deve far riflettere sul futuro, sui pericoli per l'Europa sul condizionamento che i partiti sovranisti esercitano sulla politica di diversi paesi Ue". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg5

(ANSA) - "Per l'Italia quella di stanotte è una notizia positiva perché i fondi sono saliti a 208 miliardi ed una parte importante sono a fondo perduto. Il percorso è ancora lungo, i fondi saranno disponibili solo nel secondo trimestre dell'anno prossimo a condizione che l'Italia presenti un piano di riforme accettato dall'Ue. Un piano improntato al futuro e non di tipo assistenziale o statalista e questa volta chiediamo al governo che l'opposizione sia davvero coinvolta nelle decisioni. I tempi lunghi del Recovery fund rendono assolutamente indispensabile utilizzare nel frattempo gli altri strumenti a disposizione a partire dal Mes e dai fondi Sure". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg5.

