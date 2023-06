1 giu 2023 09:46

“GLI ATTACCHI CON DRONI CHE HANNO COLPITO MOSCA? L'UCRAINA HA IL DIRITTO DI DIFENDERSI” - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO JENS STOLTENBERG SDOGANA LA PRATICA DI KIEV DI “SCONFINARE” PORTANDO ATTACCHI DIRETTAMENTE IN TERRITORIO RUSSO, COSA CHE WASHINGTON HA SEMPRE CERCATO DI IMPEDIRE - IL PIANO PER FAR ENTRARE LA SVEZIA NELLA NATO: “TUTTI GLI ALLEATI, COMPRESO LA TURCHIA, HANNO INVITATO STOCCOLMA A FAR PARTE DELL’ALLEANZA. LAVORIAMO PERCHÉ ACCADA IL PRIMA POSSIBILE: A QUESTO PROPOSITO VIAGGERÒ PRESTO IN TURCHIA PER VEDERE ERDOGAN”