19 mag 2024 09:30

“BASTA CON QUESTA OSSESSIONE PER LA SESSUALITÀ” – ALESSANDRA MUSSOLINI SI INCAZZA PER IL NO DEL GOVERNO ALLA DICHIARAZIONE PER LA COMUNITÀ LGBTQ: “È UNA SCELTA CHE NON FA BENE A UN PAESE CIVILE” – “LA TEORIA DEL GENDER NON C’È, COME NON C’È L’IDENTITÀ ASSOLUTA. BISOGNA BANDIRE QUEST'OSSESSIONE PER LA SESSUALITÀ COME SE CI FOSSE SEMPRE DI MEZZO IL PECCATO” – “LE POSIZIONI DI FDI? IN EUROPA CONTIAMO NOI. FORZA ITALIA È NEI POPOLARI, CHE HANNO SEMPRE AVUTO UNA VISIONE APERTA E LAICA…”