Conte, no a presidenzialismo, ma sfiducia costruttiva

(ANSA) - "Mi permetto di dire che ho avanzato delle proposte: non credo che ora ci sia la prospettiva di dare vita a una fase costituente. Ora serve qualcosa di concreto: firmiamo la sfiducia costruttiva, senza cambiare l'impostazione generale, facciamo come in Germania". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju. "Poi potremmo introdurre che si prende la fiducia a camere congiunte, terzo possiamo ragionare sul premier che abbia la possibilità di revocare il mandato dei ministri. Serve stabilità: non possiamo avere un governo che duri un anno".

Conte, si vada a votare ma usciti da emergenza

(ANSA) - "Gli elettori devono votare ma una volta usciti da un contesto di emergenza: non mi auguro una legislatura dove si vada a votare ogni anno". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju.

Conte, non mi spaventa test primarie di coalizione

(ANSA) - "A tempo debito decideremo il criterio migliore per la scelta del leader di coalizione, ma non mi spaventa l'ipotesi di fare delle primarie". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju.

Conte, ho chiuso il mio studio e riscosso fatture

(ANSA) - "Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte: da quando ho assunto questa responsabilità ho tirato una linea". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju.

Suppletive: Conte, da Letta un gesto di cortesia

(ANSA) - "Enrico Letta ha fatto in modo molto cortese questa proposta, gli ho espresso l mie perplessità. Ha fatto un gesto di cortesia, non credo sia rimasto male". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju.

Giustizia: Conte, referendum? No a scappellotto a giudici

(ANSA) - "No a rivalsa del potere giudiziario sul potere politico: nei referendum c'è il tentativo di interpretare una prospettiva politica in cui si rivendica la voglia di dare qualche scappellotto alla magistratura". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju.

Quirinale: Conte, confronto per figura di alto profilo morale

(ANSA) - "Serve una discussione ampia, aperta a tutte le forze politiche per avere una figura di alto valore e grade rilevanza morale". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju. "Non è scritto da nessuna parte che il Presidente deve avere una provenienza politica particolare".

Conte, cita tweet Calenda anti M5s. Io mai vorrei fine FdI

(ANSA) - "Io mi sento portato in una prospettiva diversa dal centrodestra: vi voglio leggere un messaggio non dico di chi è. Su twitter ho letto: "Ogni cinque stelle dovrebbe restare fuori da ogni attività se non quella di vendere il chinotto allo stadio...".

Io non offenderei mai l'elettorato di Fdi e non mi porrei mai l'obiettivo della distruzione di FdI. Non ho problemi con Calenda e Renzi, magari loro hanno problemi...". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju, citando un recente tweet di Carlo Calenda contro i Cinque Stelle. Un passaggio, quello su FdI, accolto con un applauso.

Conte, Cav interpretò desiderio del Paese di bipolarismo

(ANSA) - "Berlusconi ha avuto un grande consenso, ha interpretato il sentire del Paese, ha interpretato il desiderio del bipolarismo e ha contribuito a spingere i partiti di destra verso una destra moderna e di governo". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju, interrogato sui meriti del Cavaliere. (ANSA).

Conte scherza con Meloni, sarai tu la leader c.destra?

(ANSA) - "Spero si possa discutere con FdI sulle riforme costituzionali: ma affrontiamo prima la legge elettorale, ora è presto". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju. Poi, rivolto a Meloni, "Sarai tu la leader del centrodestra? Sei già sicura", sorridendo.

Conte, nel pantheon M5s padri Patria, da De Gasperi in avanti

(ANSA) - "Tra un po' parte la scuola di formazione e cominceremo a definire il nostro pantheon. Nella costellazione ideale ci sono tutti gli italiani che hanno onorato la storia patria, da De Gasperi in avanti, lavorando con disciplina e onore, non pensando al tornaconto personale". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Atreju.

