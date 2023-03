30 mar 2023 13:14

“BUSIA NON PUÒ PIÙ GUIDARE L’ANAC” – LA LEGA MANDA UN AVVISO DI SFRATTO AL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, REO DI AVER CRITICATO IL CODICE DEGLI APPALTI VARATO DA SALVINI: “LE SUE DICHIARAZIONI SONO GRAVI, INQUALIFICABILI E DISINFORMATE”. LA VERA RAGIONE È POLITICA: BUSIA FU NOMINATO DA CONTE NEL 2020, E IL “CAPITONE” NON VEDEVA L’ORA DI FARE UN BEL REPULISTI – SE L’ANAC NON PUÒ FARE RILIEVI SULLE PROCEDURE DI APPALTI, CHE ESISTE A FARE?