“CARO SILVIO, AUGURI” – GLI SCREZI TRA IL CAV. E LA “CULONA INCHIAVABILE” ORMAI SONO SOLO UN RICORDO: LA MERKEL SCRIVE A BERLUSCONI IN OCCASIONE DELL’85ESIMO COMPLEANNO E LO ERGE A GRANDE STATISTA – NELLA SUA LETTERA LA CANCELLIERA PENSIONANDA SOTTOLINEA IL “CONTRIBUTO ESSENZIALE OFFERTO ALLA POLITICA ITALIANA” DAL CAV – IL MESSAGGIO DI PUTIN E LA RISPOSTA DEL “BANANA”: “VLADI, NON TE LO DICO PER PIAGGERIA, MA ORMAI…”

«Signor presidente, caro Silvio, in occasione del suo 85esimo compleanno, le porgo i miei più cordiali auguri...».

Inizia così la lettera d’auguri inviata da Angela Merkel a Silvio Berlusconi per gli 85 anni compiuti dal leader venerdì scorso dal presidente di Forza Italia.

La cancelliera tedesca — che negli anni ha avuto alti e basi nel rapporto con l’ex premier finché il loro legame non si è consolidato — si rivolge a Berlusconi con un formale «lei» ma poi ricorre anche un familiare «caro Silvio».

Merkel sottolinea il «contributo essenziale» del Cavaliere «offerto alla politica italiana per molti anni in qualità di presidente del Consiglio. Ho sempre considerato importante lo scambio diretto e aperto con Lei per il bene dei nostri due Paesi. Per il suo nuovo anno di vita, le auguro ogni bene, soprattutto salute e benessere personale», conclude la sua missiva Merkel.

Ad augurare buon compleanno a Berlusconi anche il presidente russo: «Mi ha telefonato l’amico Putin per farmi gli auguri — ha detto il leader azzurro— e gli ho detto esattamente questo: Vladi, non te lo dico per piaggeria, perché mi conosci e sai che sono sempre sincero, ma ormai nel mondo l’unico vero grande leader rimasto sei solo tu. Si è fatto una risata, ma la mia non è una battuta, è la semplice verità».

