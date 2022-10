SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI MEME

Estratto dell'articolo di Serenella Mattera per www.repubblica.it

"L'atto di sfiducia alla Ronzulli è un atto di sfiducia a me e a Forza Italia". Silvio Berlusconi rilegge i suoi appunti, apre e richiude nervosamente la cartellina di pelle marrone che ha poggiato davanti a sé.

E' visibilmente irritato. Non fa nulla per nasconderlo a chi si avvicina al suo banco, il primo in basso a destra, mentre nell'Aula scorre lenta la chiama per l'elezione del presidente del Senato. Gesti bruschi, espressione corrucciata, il 'vaffa' a Ignazio La Russa involontariamente immortalato dalle telecamere della Rai.

Berlusconi ascolta gli interlocutori, si guarda intorno, poi butta uno sguardo alla sua cartellina. Solleva una manciata di fogli bianchi, con sopra parole scritte al computer e appunti disordinati aggiunti a penna.

LA LISTA DEI MINISTRI CHIESTI DA BERLUSCONI - ZOOM DI TGLA7

Si sofferma sulla prima pagina, che in alto riporta la scritta: "Ministri Forza Italia". Un elenco di nomi e possibili ministeri. Cinque, forse sei. Con una collocazione da trovare a Licia Ronzulli, per superare il veto di Giorgia Meloni. Affari europei, Turismo.

Spunta anche, inedita, la delega agli Anziani e alla Famiglia. E in fondo al foglio si vedono poche frasi scritte a penna. Non sfuggono a occhi attenti. Perché hanno il tono del rimprovero, il sapore dello sfogo.

"Chi comanda davvero nella coalizione... comando io e basta... mostri maturità...", scrive il Cavaliere. "L'atto di sfiducia alla Ronzulli è un atto di sfiducia a me e a Forza Italia". Anche se poi quando esce dal Senato sembra quasi arreso: la leader di FdI, riconosce, non vuole dare "nessun ministero alla Ronzulli e non va bene perché non si devono dare i veti".

silvio berlusconi licia ronzulli

[...] Di sicuro Berlusconi ha le sue certezze. Due caselle in particolare, sono assegnate senza annotazioni a margine o tentennamenti: Antonio Tajani agli Esteri e Anna Maria Bernini all'Università.

C'è poi una richiesta che rischia di non essere accolta: la Giustizia per Elisabetta Casellati o Francesco Paolo Sisto, con la convinzione che la delega sarà data a Carlo Nordio di FdI. Gli altri nomi sono quelli di Licia Ronzulli, Maurizio Gasparri e Alessandro Cattaneo. E qui sembrano iniziare i problemi. Per Ronzulli, secondo lo schema berlusconiano, potrebbero andar bene: il turismo o le politiche europee.

SILVIO BERLUSCONI CON GLI APPUNTI SULLA MELONI AL SENATO

Ma dai fogli del Cavaliere emergono altre due ipotesi: la delega agli Anziani o, in subordine, alle Pari opportunità e la Famiglia. Per la fedelissima Berlusconi pare ipotizzare anche i Rapporti col Parlamento. Per Gasparri - ex dirigente di An mai approdato a FdI - vorrebbe la Pubblica amministrazione. Per Cattaneo l'Ambiente e transizione ecologica o i Rapporti col Parlamento. [...]

silvio berlusconi licia ronzulli. salvini meloni berlusconi piazza del popolo 3 salvini meloni berlusconi piazza del popolo 4 SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI licia ronzulli silvio berlusconi RONZULLI BERLUSCONI MELONI licia ronzulli silvio berlusconi 2 silvio berlusconi licia ronzulli