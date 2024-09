“CHI VUOLE DISTRUGGERE LA MIA PERSONA? CHI VUOLE ZITTIRMI?” – MARIA ROSARIA BOCCIA E’ UN FIUME IN PIENA SUI SOCIAL – “IL DECRETO DI NOMINA E' STATO STRAPPATO DOPO IL DIALOGO CON ARIANNA MELONI? (IL MINISTRO MI CHIAMÒ SUBITO DOPO E MI CHIESE DI VEDERCI PER RACCONTARMI IL CONTENUTO DELLA CONVERSAZIONE)" – POI SI RIVOLGE DIRETTAMENTE AL SOTTOSEGRETARIO GIOVANBATTISTA FAZZOLARI: "CI PUÒ ILLUMINARE SUL..."

Da repubblica.it

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Maria Rosaria Boccia, un social in piena. La donna al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano interviene di nuovo sul suo profilo Instagram, tira in ballo ancora una volta l’ex ministro e Arianna Meloni. E punta a uno degli uomini del cerchio magico meloniano, il sottosegretario Fazzolari.

Prima attacca con domande e smentite sulla per parlare della mancata nomina a consigliera. "La domanda è sempre la stessa – scrive -: come è stato possibile che un decreto di nomina sia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo? È stato per un capriccio della moglie di Sangiuliano? Perché c'era un'incompatibilità di curriculum? (Il Ministro al TG1 ha detto di no).

Perché c'era un conflitto di interesse con la mia azienda? (Se così fosse, anche tutti gli altri consiglieri avrebbero un conflitto di interesse, come si legge dai curriculum pubblicati sul sito del Ministero). È avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni? (Il Ministro mi chiamò subito dopo e mi chiese di vederci per raccontarmi il contenuto della conversazione)".

arianna meloni 6

Boccia prosegue: "Ho già fornito le prove che ero stata nominata consigliera. Quindi, invece di spostare l'attenzione mediatica sulla mia vita privata, che non importa a nessuno, vediamo chi ha detto bugie e chi non ha svolto bene il proprio lavoro: il Ministro, il gabinetto, la segretaria del Ministro, l'ufficio stampa, ecc. Vorrei sottolineare che il primo a inviare una lettera al quotidiano 'La Stampa' è stato il Ministro, e io, non avendo altri mezzi, ho risposto attraverso i miei canali social. Poi il Ministro ha rilasciato un'intervista al quotidiano, e io ho risposto sullo stesso giornale. In seguito, il Ministro ha rilasciato un'intervista di 17 minuti al TG1, usando il servizio pubblico per un affare personale, e io ho accettato un'intervista su La7".

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 3

Con un nuovo intervento sui social, si rivolge direttamente al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, : "Ci può illuminare sul mio presunto accreditamento al ministero dell'Agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato?", scrive. Poi aggiunge per allontare le voci che la volevano vicina all’ex marito di Arianna Meloni: "Io e il ministro Lollobrigida non abbiamo una conoscenza approfondita", richiamando le parole pronunciate ieri dall'ex compagno della sorella della premier che aveva negato di avere rapporti con l'imprenditrice campana. Boccia elenca le occasioni in cui ha avuto contatti istituzionali con il ministro e afferma: "Ci siamo visti due volte e non abbiamo i contatti telefonici. Attendo una risposta dal sottosegretario Fazzolari"

(...)

arianna meloni 4 fazzolari meloni

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1 ARMATA BRANCA-MELONI - POSTER BY MACONDO