"CI HA INCULATO TUTTI, DANNAZIONE" – L'OLIGARCA MILIARDARIO FARKHAED AKHMEDOV E IL PRODUTTORE MUSICALE IOSIF PRIGOZHIN SONO STATI INTERCETTATI MENTRE DICONO COSE TERRIBILI DI PUTIN E DEI SUOI FALCHI: "HANNO ROVINATO IL PAESE. HANNO FOTTUTO NOI, I NOSTRI FIGLI, IL LORO FUTURO, IL LORO DESTINO. SONO CRIMINALI. LUI È SATANA" – L'AUDIO È STATO DEBOLMENTE SMENTITO DAI DUE INTERLOCUTORI MA CONFERMATO DAI SERVIZI. E LA DIRIGENZA DELL'FSB HA "ORDINATO DI AGIRE"

telefonata intercettata tra l'oligarca Akhmedov e il produttore Iosif Prigozhin (NON Evgheny)ciò che molti oligarchi e alcuni siloviki pensano di Putin

“Hanno fottuto noi, i nostri figli, il loro futuro, il loro destino, dannazione”. “sono criminali”

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

Una telefonata intercettata, leakata all’esterno molto probabilmente dai servizi segreti ucraini, pubblicata sui media ucraini, sta facendo molto rumore nella «verticale del potere» di Vladimir Vladimirovich Putin.

A parlare, inconsapevolmente intercettati, sono il produttore musicale (uno dei più importanti del Paese) Iosif Prigozhin (niente a che fare con l’omonimo Evgheny, il capo dei mercenari di Wagner) e l’oligarca miliardario Farkhad Akhmedov, ex membro del Consiglio della Federazione russa.

I due parlano spigliatamente e si lasciano andare a giudizi pesantissimi su Putin. La telefonata è stata (un po’ flebilmente) smentita da Iosif Prigozhin, che ha detto che la sua voce è stata in parte ricreata usando l’intelligenza artificiale e i network neurali. La cosa potrebbe far sorridere ma va riferita.

Tuttavia ieri sera “Important Stories”, [...] l’ha avvalorata citando una fonte nel Fsb, il servizio segreto interno russo, che dichiara testualmente: «La registrazione [...] è autentica, la dirigenza del FSB ha recentemente tenuto una riunione e ha ordinato ai subordinati di agire». Si capirebbe, di qui, il terrore che emerge nel video di smentita di Iosif Prigozhin.

Nel presunto audio, i due parlano francamente [...]. Prigozhin racconta: «Hanno collaborato, Igor Ivanovich (Sechin, nda.), Sergei Viktorovich (Chemezov) e Viktor Zolotov. Incolpano Shoigu per tutto. Lo chiamano un idiota, alle sue spalle, ovviamente. E loro hanno il compito di demolirlo, porca miseria. Sì, ma perché qualcuno deve essere incolpato. Ascolta. Sono le persone più stupide. La mia opinione è semplice: si comportano come re, come fottuti dei. Sono creature finite».

Akhmedov replica: «Hanno incasinato la situazione. Hanno rovinato il paese. Hanno fottuto tutti. [...] Di tutto questo risponderà il Presidente. Per tutti. Glielo chiederanno. Hanno fottuto noi, i nostri figli, il loro futuro, il loro destino, dannazione, capisci?».

Iosif Prigozhin riprende: «A essere onesti, ovviamente, sono criminali, dannazione, razza di criminali sono, dannazione. (...) Saremo fottuti, dannazione. Non abbiamo nessuna fottuta opzione. Cioè, anche se lui (Putin, nda.) se ne fotte e preme il pulsante, accidenti, l’intera nazione non ha un fottuto futuro in questo scenario. È tutto. Ci ha inc… tutti, dannazione. (...) Per loro le persone sono solo spazzatura, sai».

Akhmedov concorda: «Sì, a lui (Putin, nda.) non gliene frega niente di tutto. E alla gente frega un c... di lui. È Satana, dannazione. […]». [...]

