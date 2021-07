CHE FICO ESSERE CASTA - VI RICORDATE QUANDO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA VIAGGIAVA IN AUTOBUS? ORA SI MUOVE TUTTO TRANQUILLO CON NOVE AGENTI DI SCORTA - MATTIA FELTRI: “È PERFETTO. SEMBRA UN CASINI CHE NON SI RADE: VA ALLE PARATE MILITARI, OMAGGIA I GRANDI DELLA TERRA, NON SBAGLIA UN COLPO. IERI GLI HANNO CHIESTO SE IL GREEN PASS SIA APPLICABILE PURE IN PARLAMENTO. SAPETE CHE HA RISPOSTO? LA QUESTIONE NON ESISTE, HA RISPOSTO: NON SI PUÒ CHIEDERE A UN PARLAMENTARE SE SI È VACCINATO O NO. AL POPOLO SÌ, AI PARLAMENTARI NO. CARO FICO, SA COME SI DICE A TORINO? ESAGERUMA NEN….”