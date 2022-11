19 nov 2022 11:05

“I COMPROMESSI PORTERANNO NUOVO SANGUE” – ZELENSKY AVVISA BIDEN DI NON VOLERE UNA TRATTATIVA CON LA RUSSIA: “QUALSIASI CONCESSIONE DELLA NOSTRA TERRA O DELLA NOSTRA SOVRANITÀ NON PUÒ ESSERE DEFINITA PACE. LA RUSSIA STA CERCANDO ORA DI RAGGIUNGERE UNA BREVE TREGUA PER RECUPERARE LE FORZE. UNA VERA PACE DURATURA E ONESTA NON PUÒ CHE ESSERE IL RISULTATO DEL COMPLETO SMANTELLAMENTO DELL'AGGRESSIONE RUSSA…”