L’ASSE RENZI-SALVINI SUL DDL ZAN METTE LETTA CON LE SPALLE AL MURO: “ITALIA VIVA HA AVANZATO DELLE PROPOSTE INTERESSANTI PER CAMBIARE LA LEGGE. SE IL PD NON ACCETTA DI CONDIVIDERE UN NUOVO TESTO, IN AULA VENDIAMO CARA LA PELLE. SAREBBE UNA BOMBA IN GRADO DI CREARE PROBLEMI SERI AL GOVERNO” - I DEM IN TRINCEA: “PER NOI TOGLIERE LA DEFINIZIONE "IDENTITÀ DI GENERE" NON È UNA MEDIAZIONE ACCETTABILE…”