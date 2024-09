“CONTINUERÒ A SVOLGERE IL LAVORO PER CUI SONO STATO ELETTO” – IL SINDACO NERO DI NEW YORK, ERIC ADAMS, INCRIMINATO PER CORRUZIONE E FRODE, SI DIFENDE CHIEDENDO AI CITTADINI PAZIENZA: “ASCOLTATE LA NOSTRA DIFESA” – I DEM LO SCARICANO, OCASIO CORTEZ CHIEDE UN SUO PASSO INDIETRO. PER TRUMP IL PRIMO CITTADINO DELLA “GRANDE MELA” HA PAGATO LE CRITICHE A BIDEN - EX AGENTE DI POLIZIA, ADAMS SI ERA PRESENTATO COME PALADINO DELLA LEGALITÀ: È DIVENTATO IL PRIMO SINDACO DELLA STORIA DELLA CITTÀ AD ESSERE INCRIMINATO…

Il sindaco di New York, continuerò a svolgere il mio lavoro

(ANSA) - "Continuerò a svolgere il lavoro per cui sono stato eletto". Lo ha detto il sindaco di New York Eric Adams, chiedendo ai cittadini pazienza: "Ascoltate la nostra difesa". Adams è stato incriminato per corruzione e frode. (ANSA).

Trump, 'il sindaco di Ny incriminato per aver criticato Biden'

(ANSA) - Il sindaco di New York, Eric Adams, "è stato incriminato per aver criticato l'amministrazione Biden". Lo sostiene Donald Trump parlando ad un evento a New York. "Gli auguro buona fortuna", ha detto il tycoon che non ha voluto rispondere alla domanda sull'eventuale grazia al primo cittadino nel caso fosse eletto presidente

M. Ev. per “il Messaggero” - Estratti

Racconta di essere vegano, ma la rivista New Yorker ha rivelato che nel tempo libero ama mangiare pollo e pesce. Con un azzardo ha tentato di sostituire l’iconico logo I Love New York con un nuovo marchio We Love NYC, spendendo 20 milioni di dollari, ma è stato travolto dalle proteste.

Prima della politica, di ricoprire il ruolo di presidente del distretto di Brooklyn ed essere eletto nel 2022 primo cittadino di New York, era stato agente di polizia e si era presentato come paladino della legalità, ma da ieri il democratico Eric Leroy Adams, 64 anni, è il solo sindaco della storia della città ad essere stato incriminato per cinque capi di imputazioni federali.

È accusato, fra l’altro, di corruzione e frode, di avere incassato tangenti e sollecitato donazioni straniere illegali per le sue campagne elettorali, abusando per un «decennio dei suoi ruoli» e «violando gravemente» la fiducia del pubblico, ricevendo in regalo voli aerei in mezzo mondo e costosi soggiorni in hotel a cinque stelle. Il procuratore del Southern District di New York, Damian Williams, ha annunciato: «Per la prima volta nella storia moderna annunciamo delle accuse contro un sindaco in carica a New York».

LA DIFESA

Immediata la risposta di Adams, dopo che decine di agenti federali hanno perquisito la sua elegante abitazione nell’Upper East Side: «Continuerò a fare il mio lavoro - ha detto - tutto questo non mi coglie di sorpresa, chiedo ai newyorkesi di aspettare la nostra difesa prima di giudicare». Adams è già stato scaricato dai Dem. La popolare deputata di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha scritto su X: «Non vedo come il sindaco Adams possa continuare a governare New York City. L'ondata di dimissioni e posti vacanti sta minacciando il funzionamento del governo. Le indagini senza sosta renderanno impossibile reclutare e mantenere un'amministrazione qualificata. Per il bene della città dovrebbe dimettersi...

