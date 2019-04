“DICEVA ALBERT ASTÀIN” – VIDEO! GIUSEPPE CONTE CHE SBAGLIA PRONUNCE, NUOVO CAPITOLO: DOPO L’”AWEWEH” CHE AVEVA FATTO QUASI DIMENTICARE LO "SHISH" DI RENZI, “L’AVVOCATO DEL POPOLO” HA SBAGLIATO A DIRE IL NOME DI EINSTEIN – LE POLEMICHE NON SONO FINITE LÌ: PALAZZO CHIGI AVEVA PUBBLICATO LE IMMAGINI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA REGINA MARGHERITA DI ROMA, DOVE PARLAVA CONTE, SENZA LE LIBERATORIE…

DIMENTICATE LO “SHISH” DI RENZI, ARRIVA L’“AWEWEH” DI CONTE – VIDEO: IL DISCORSO IN INGLESE CIANCICATISSIMO DELL’AVVOCATO DEL POPOLO A DAVOS – QUEI POVERACCI (SI FA PER DIRE) IN PLATEA HANNO DOVUTO SORBIRSI 20 MINUTI DI STRAFALCIONI DEL NOSTRO PREMIER… (4 FEBBRAIO 2019)

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dimenticate-ldquo-shish-rdquo-renzi-arriva-194703.htm

Da www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE E LA PRONUNCIA SBAGLIATA DI ALBERT EINSTEIN

"Diceva Albert Astàin...". Inizia così la citazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti agli studenti dell'istituto Regina Margherita di Roma. La pronuncia, clamorosamente sbagliata, del nome del grande fisico e filosofo tedesco è valsa al premier l'ironia del web, dopo che il video è stato condiviso da numerosi utenti nell'arco della scorsa settimana.

GIUSEPPE CONTE AL VINITALY

Le immagini risalgono infatti alla presentazione del videogioco Cybercity Chronicle, nato dalla collaborazione della presidenza del Consiglio dei ministri e Miur, occasione in cui erano sorte polemiche in seguito alla pubblicazione di immagini dei bambini della scuola sui social della Presidenza del Consiglio prima di aver ottenuto le liberatorie da parte dei genitori, alcuni dei quali hanno fatto ricorso al Garante per la privacy.

albert einstein giuseppe conte a vinitaly giuseppe conte a vinitaly 2 GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI MATTEO SALVINI) giuseppe conte al salone del mobile 3