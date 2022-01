24 gen 2022 08:00

“DOBBIAMO INVITARE IL CENTRODESTRA A NON CEDERE A DELIRI DI ONNIPOTENZA” (E SE LO DICE LUI…) – GIUSEPPE CONTE ALL’ASSEMBLEA CON I GRANDI ELETTORI M5S: “SIAMO UNA COMUNITÀ CHE DISCUTE E LO APPREZZO. SIAMO CONSAPEVOLI DEI NOSTRI NUMERI E DOBBIAMO ESSERE CONCENTRATI, SENZA PORRE VETI”. IL PROBLEMA PER “GIUSEPPI” NON SONO TANTO I VETI, MA I VOTI DELLE TRUPPE GRILLINE, CHE NON CONTROLLA…