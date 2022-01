“DOBBIAMO SCONGIURARE COLLASSO SISTEMA SANITARIO” - IL GOVERNATORE VINCENZO DE LUCA IMPONE LA DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E DELL'INFANZIA DELLA CAMPANIA - NELLA FASCIA UNDER 19 C’E’ STATO UN NOTEVOLE INCREMENTO DI CONTAGI (+30%) - IN REGIONE SONO STATI TRACCIATI 9781 FOCOLAI NELLA SETTIMANA 27 DICEMBRE-2 GENNAIO…

CAMPANIA,DAD PER RISCHIO ELEVATO DIFFUSIONE COVID

(ANSA) - Il ricorso alla dad per le scuole medie, elementari e dell'infanzia in Campania è giustificato dalla situazione sul territorio regionale che corrisponde alla fattispecie di "circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica" indicata dal decreto legge 6 agosto 2021 che consente anche nelle Regioni che non si trovino in zona rossa, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Lo evidenzia l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

COVID: CAMPANIA, NELLA FASCIA UNDER 19 +30% CONTAGI

(ANSA) - il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nell'ordinanza con la quale blocca il riavvio della scuola da lunedì' per materne, elementari e medie, sottolinea che "nel numero di soggetti attualmente positivI nella fascia d'età 0-19 anni si registra un incremento pari a circa il 30 % rispetto alle scorse settimane". In Campania venivano rilevati 118 focolai scolastici comunicati alla chiusura delle scuole per le festività natalizie e un totale di 9781 focolai nella settimana 27 dicembre-2 gennaio, di cui nuovi focolai nell'ultima settimana pari a 6963", precisa.

Passano, inoltre, a 13150 i nuovi casi di infezione confermata dal Sars-Cov-2 non associati a catene di trasmissione note, a fronte di un numero pari a 5800 della settimana precedente. Si evidenzia inoltre un significativo aumento dei ricoveri nella fascia pediatrica prevalentemente per pazienti Sars-Cov positivi sintomatici con età inferiore ai 10 anni, il cui numero è raddoppiato in 10 giorni.

ORDINANZA CAMPANIA, SCONGIURARE COLLASSO SISTEMA SANITARIO

(ANSA) - "Emerge la necessità di scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale, fortemente sotto pressione, come provato dalla disposta sospensione di plurime attività di ricovero ed ambulatoriali". Questa la motivazione principale a base dell'ordinanza della Regione Campania per lo stop alla riapertura delle scuole per materne, elementari e medie. Nell'ordinanza si precisa che "desta preoccupazione il dato relativo all'occupazione di posti letto in terapia intensiva e in area medica, la cui saturazione ha una probabilità superiore al 50% in entrambe le aree nei prossimi trenta giorni".

