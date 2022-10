“DOMANI FIRMERÒ L’AUTORIZZAZIONE PER IL RIGASSIFICATORE DI PIOMBINO” - IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA GIANI: “SONO SICURO CHE IL GOVERNO FARÀ IL’IMPIANTO” – IL SINDACO DI PIOMBINO FERRARI (FRATELLI D’ITALIA) HA ANNUNCIATO NEI GIORNI SCORSI CHE FARA’ RICORSO AL TAR. COME SI METTE LA MELONI?

«Domattina alle 12 firmerò l'autorizzazione» per il rigassificatore di Piombino (Livorno). Lo ha annunciato il presidente della Toscana e commissario straordinario per il rigassificatore Eugenio Giani, oggi a Firenze, a margine di una conferenza stampa. «Stasera in Giunta regionale - ha spiegato il presidente della Toscana - approveremo il memorandum Piombino, che diventa la proposta di intesa tra Stato e Regione» per la realizzazione delle opere compensative, e domani «materialmente, per una questione di visibilità e trasparenza firmerò l'autorizzazione qui in Regione».

Giani poi ha aggiunto: «Sono sicuro che il governo farà il rigassificatore impegnandosi a attuare i punti del memorandum di Piombino», che vanno dal completamento del porto, allo sconto in bolletta per le zone vicine a Piombino, alle infrastrutture e alle bonifiche.

