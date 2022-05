“PER FAR ENTRARE L’UCRAINA NELL’UE CI VORRANNO 15-20 ANNI” – IL MINISTRO FRANCESE DEGLI AFFARI EUROPEI, CLEMENT BEAUNE, STRONCA I SOGNI EUROPEI DI ZELENSKY: “BISOGNA ESSERE ONESTI. SE SI DICE CHE ENTRERANNO IN SEI MESI SI MENTE. NEL FRATTEMPO DOBBIAMO AGLI UCRAINI UN PROGETTO POLITICO”. CHE SAREBBE LA FAMOSA E INUTILE COMUNITÀ PROPOSTA DAL SUO CAPO, MACRON – IL PRESIDENTE POLACCO, DUDA, LA PENSA DIVERSAMENTE: “NON MI FERMERÒ FINCHÉ L’UCRAINA NON SARÀ UN MEMBRO DELL’UE

(ANSA-AFP) - L'ingresso dell'Ucraina nell'Ue ci vorranno "15 o 20 anni, sarà molto lunga". Lo ha detto il nuovo ministro francese per gli Affari europei, Clement Beaune, affermando che nel frattempo potrebbe entrare a far parte della comunità politica europea proposta dal presidente Emmanuel Macron.

"Bisogna essere onesti. Se si dice che l'Ucraina entrerà in 6 mesi, 1 anno o 2 anni, si mente. Non è vero", ha affermato a Radio J. "Nel frattempo dobbiamo agli ucraini un progetto politico nel quale possano entrare", ha aggiunto.

UCRAINA: TIMMERMANS, PUTIN OGGI PIÙ DEBOLE, DOMANI DI PIÙ

(ANSA) - "Io penso che c'è un cambiamento non utile per Putin e gli dà da fare. Anche nel potere russo ci sono divisioni. Probabilmente questo durerà molto tempo e Putin non sta in una buona posizione: ora è più debole di prima e domani sarà più debole di oggi".

Lo ha detto Il vice presidente della commissione Ue Frans Timmermans intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in Più. Per Timmermans "nella società russa, passo dopo passo, c'è un cambiamento, soprattutto dalle madri che non vedono i figli e si chiedono cosa stia succedendo. Poi ora ci sono espressioni di protesta nei concerti".

DUDA, NON MI FERMERÒ FINCHÉ KIEV NON DIVENTERÀ MEMBRO UE

(ANSA) - "Non mi fermerò finché l'Ucraina non diventerà un membro dell'Unione Europea". Lo ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda, parlando al Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, come riporta il Guardian.

