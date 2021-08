“O LA FEDE O FEDEZ” – MARIONE ADINOLFI SI CUCINA IL RAPPER SUL “REFERENDUM-IMBROGLIO” PRO-EUTANASIA: “SARA’ RIFIUTATO DALLA CONSULTA” – LA REPLICA: "FORTUNATAMENTE LA PAROLA DEI CITTADINI ITALIANI VALE DI PIÙ DI QUELLA DI UN VESCOVO. SE NO SAREMMO ANCORA SENZA UNA LEGGE SUL DIVORZIO" – ADINOLFI: "INCOMPRENSIBILE, ANCHE I VESCOVI SONO CITTADINI ITALIANI, LA LORO PAROLA VALE ALMENO QUANTO QUELLA DI FEDEZ…"

Dal profilo twitter di Mario Adinolfi

MARIO ADINOLFI

La replica di Fedez è per me incomprensibile, anche i vescovi sono cittadini italiani, la loro parola vale almeno quanto la sua. Fedez, che ignora i criteri basilari del diritto, non sa che sta invitando a far firmare per un referendum-imbroglio, che sarà rifiutato dalla Consulta

FEDEZ

Dal profilo twitter di Fedez

Fortunatamente la parola dei cittadini italiani vale di più di quella di un vescovo. Se no saremmo ancora senza una legge sul divorzio.

FEDEZ CON IL TATUAGGIO DI GESU CHE DICE OH MY GOD

Dio benedica il referendum Dai Mario, fai 4 ave Maria e non pensarci più

mario adinolfi LA STORIA INSTAGRAM DI FEDEZ CONTRO IL VATICANO MARIO ADINOLFI