24 ott 2022 08:09

“LA FRANCIA CONTINUERÀ LA SUA VIGILANZA SUL RISPETTO DEI DIRTTI UMANI DEL GOVERNO ITALIANO” - DOPO L’INCONTRO INFORMALE TRA MACRON E MELONI, L’ELISEO NON RINUNCIA A QUELLA SPOCCHIA ODIOSA CHE LO SPINGE A CONSIDERARSI IL GUARDIANO DEL BENE: “GIUDICHEREMO DAGLI ATTI DEL GOVERNO MELONI, IN MODO CONCRETO, E VEDREMO COME REAGIRE TEMA PER TEMA” - AVVISATE MACRON CHE A GIUDICARE MELONI E LA SUA SQUADRA SARANNO GLI ELETTORI ITALIANI…