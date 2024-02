UNA “FRECCIAROSSA” TRA SALVINI E MELONI – IL MINISTRO DEI TRASPORTI, DECISO A CAMBIARE IL VERTICE DELLE FERROVIE IN CONTRASTO CON LA DUCETTA, NON HA GRADITO IL “MARKETTING” DI TRENITALIA A SANREMO - IL “CAPITONE” ERA ALL’OSCURO DEL VIAGGIO SPECIALE DEL FRECCIAROSSA CON A BORDO IL DG DELLA RAI, GIAMPAOLO ROSSI E LUIGI CORRADI, L’AD DI TRENITALIA CHE MIRA A PRENDERE IL POSTO DI FERRARIS – IL SILENZIO SUI COSTI DEL VIAGGIO E L’INTERROGAZIONE DI ITALIA VIVA

SANREMO, SALVINI CHIEDE CHIARIMENTI SU ACCORDO RAI-TRENITALIA

(askanews) - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha appreso "con grande stupore" dell'accordo tra Rai, Rai Pubblicità e Trenitalia "per la promozione rispettivamente del 74esimo festival di Sanremo e del servizio ferroviario Frecciarossa". Lo affermano fonti del Mit. "Posta la libertà commerciale di stipulare contratti, desta perplessità un accordo che ha totalmente bypassato il ministero nonostante le implicazioni sulla circolazione ferroviaria ed il diverso trattamento rispetto ad altri viaggiatori. Sono quindi stati chiesti i contenuti del contratto, per esaminarne l'utilità sotto ogni profilo" riferiscono le fonti.

Fs e Rai, il derby delle nomine corre sul treno per il Festival

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

In Liguria i treni ritardano, […] i pendolari disperano ogni giorno, ma siccome Sanremo è Sanremo il miracolo della canzone italiana rende tutto magicamente possibile. Non l'avevano mai visto da quelle parti un treno ad alta velocità come il Frecciarossa partito da Roma domenica 4 febbraio, alle ore 9.20. A bordo ci sono dirigenti, funzionari, dipendenti Rai, […] 60 giornalisti di altrettante testate accreditati al Festival, compresa una collaboratrice di questo giornale.

Domenica prossima, l'11 febbraio, il servizio sarà ripristinato per riportare tutti a casa.

Sul treno, per l'inaugurazione in grande stile c'erano il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, il demiurgo dell'ormai battezzata TeleMeloni, e l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. Entrambi molto interessati alle nomine di governo che si decreteranno da qui a qualche mese. Rossi spera di diventare […] l'ad Rai al posto di Roberto Sergio. Mentre Corradi lavora per scalare l'azienda e diventare il numero uno della holding Ferrovie dello Stato al posto di Luigi Ferraris, che è in scadenza.

Dietro di loro si agitano i registi politici che hanno in mano l'investitura dei manager […].

Al ministero dei Trasporti sono furibondi. Gran parte della struttura è stata informata all'ultimo, e così è stato per il ministro, vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Persino il suo vice, il fidatissimo Edoardo Rixi, non ne sapeva nulla, e lo smacco è duplice perché Rixi è anche ligure.

Non è piaciuto nemmeno il fatto che Corradi si sia fatto fotografare a bordo accanto a Rossi. Il sospetto dei leghisti è che si stia giocando una partita personale, cercando una sponda con Fratelli d'Italia e mettendo Trenitalia al servizio della cerchia più vicina a Meloni […].

Una storia che sembra già sentita. Altri treni, altre fermate speciali per il governo. Come quella ad personam per Lollobrigida all'altezza di Ciampino. O quella di Pompei: il treno fu inaugurato da Giorgia Meloni, in una rovente domenica estiva con i giornalisti imprigionati a bordo in attesa dell'arrivo della premier. Finì che, per evitare le accuse di farsi veicolo di propaganda della destra in cerca di vetrine turistico-culturali, l'azienda moltiplicò le corse e, da una al mese, divennero una a settimana.

A Corradi è rimasto attaccato addosso il sospetto di una parte della maggioranza di favorire gli uomini di Meloni. […] Poi c'è tutta un'altra polemica che è esplosa sulla scelta aziendale e sui costi. Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, annuncia a La Stampa che presenterà un'interrogazione parlamentare «per conoscere in dettaglio tutte le iniziative di marketing e sponsorizzazione di Trenitalia».

[…] Ma le critiche non arrivano solo dall'opposizione. Anche il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri ha parlato di «transumanza a spese del contribuente». Un punto su cui andrebbe fatta chiarezza. La Stampa ci ha provato, chiedendo i dettagli della spesa e dell'accordo tra Rai e Trenitalia. Dall'azienda controllata da Ferrovie rispondono ufficialmente che «si tratta di un treno charter, un servizio regolarmente offerto da Trenitalia». In passato, aggiungono, è stato fatto per l'Inter e altri privati.

Corradi però, in questo caso, era a bordo. «Il Festival di Sanremo è l'evento in assoluto più seguito e il treno dedicato sta continuando a circolare in Italia, con un positivo ritorno di immagine». Sul treno è riportata la scritta Sanremo 2023, e poi: "Insieme per la sostenibilità". «È un accordo di co-marketing che ha in oggetto la promozione e la visibilità dei rispettivi brand», è la versione della Rai. La scelta del treno viene motivata […] perché meno impattante per le emissioni di Co2.

Il costo? «Parlate con la Rai», rispondono da Trenitalia. È Viale Mazzini ad essersi caricata la spesa per l'affitto. Ma, nonostante si tratti di un accordo tra due società pubbliche, si rifiuta di fornirlo. «È un dato industriale sensibile. Lo daremo quando sarà chiuso il bilancio del Festival».

