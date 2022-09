“GIORGIA, STAI SERENA” - A MONZA PER IL GP D’ITALIA LA MELONI SGASA: “UNA DONNA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO? SFIDO CHIUNQUE A DIRE CHE NON SIGNIFICHEREBBE ROMPERE UN TETTO DI CRISTALLO” – MA RENZI LA FULMINA: “GIORGIA STAI SERENA”. OGNI DUE ANNI HO FATTO CADERE UN GOVERNO. LE REGOLE ATTUALI LO CONSENTONO”

Meloni: «Donna presidente è sfondare tetto di cristallo»

«Se una donna arrivasse per la prima volta alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo». Lo ha detto all’Ansa Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite al Gp d’Italia a Monza.

Ore 12:49 - +Europa: «I diritti fanno crescere il Paese»

Più diritti come motore di crescita, anche economica, del Paese. È il messaggio della conferenza stampa a Largo Argentina organizzata in mattinata da +Europa. Dalla legalizzazione della cannabis («una manovrina antimafia») al nodo immigrati Benedetto Della Vedova, Emma Bonino e Riccardo Magi, numeri alla mano hanno insistito su alcuni dei temi caldi che da sempre contraddistinguono la loro proposta politica. «Le libertà economiche e quelle civili non sono scindibili e un partito che si definisce liberale, non può non portare avanti i diritti che invece in molti programmi sono scomparsi o annacquati. Siamo in campo in una coalizione perché Salvini e Meloni farebbero il contrario di questo e perché, a differenza degli altri alleati, questi sono per noi i temi più importanti».

Ore 12:37 - Conte: «Siamo contrari ad ulteriore invio armi»

«Sono contrario, siamo contrari» ad un eventuale decreto con un ulteriore invio di armi all’Ucraina «perche’ l’Italia non e’ in condizione di partecipare a questo sforzo bellico: siamo in recessione». Lo ha ribadito il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, alla festa de «Il fatto quotidiano», a Roma. «L’Italia ha gia’ fatto diversi invii di armi. Abbiamo chiesto che tali invii avvengano in maniera trasparente, il nostro governo, l’asse Farnesina-palazzo Chigi si e’ opposto a tutto», ha concluso l’ex premier.

Ore 12:26 - Calenda: «Bisogna andare avanti con Draghi»

«Centrodestra e centrosinistra non possono governare, bisogna andare avanti con Draghi e l’unico modo per andare avanti con Draghi è bloccare sul proporzionale la vittoria della destra, che è quello che ci proponiamo di fare». Carlo Calenda, leader di Azione, intervenuto a Forlì in un’iniziativa elettorale, definisce così l’obiettivo della propria lista, «Chiunque dica che un voto è inutile - prosegue -sputa sulla democrazia. Il voto è utile quando è utile per governare, nessuna delle coalizioni sarebbe in grado di fare il famoso rigassificatore, noi sì. Io suggerirei alle forze politiche di andare a Piombino per spiegare alla popolazione perché ci vuole un rigassificatore. E siccome è una città ferita, bisogna spiegarlo guardando le persone in faccia e prendendosi qualche fischio».

Ore 12:16 - Salvini: «Larghe intese? Se vince governa il centrodestra»

«Chi sceglie la Lega, sceglie il centrodestra unito. Altro paio di maniche è mettersi d’accordo oggi per bloccare gli aumenti di luce e gas. Sto inseguendo disperatamente quasi come uno stalker Letta, Renzi e Di Maio. Sono disponibile anche oggi pomeriggio a firmare come Lega un decreto da 30 miliardi per bloccare gli aumenti di luce e gas. Inspiegabilmente non c’è risposta da sinistra». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva delle parole di Guido Crosetto, esponente di Fratelli d’Italia, su un possibile governo di larghe intese dopo il voto. Salvini ha quindi aggiunto: «Poi dal 26 settembre se vince il centrodestra governa il centrodestra».

Ore 11:54 - Renzi: «Giorgia stai serena, ogni due anni ho fatto cadere un governo»

«Bisogna avere un disegno di Paese con il modello del sindaco d’Italia per avere più tenuta democratica. Lo dico per provocazione che non significa “Giorgia stai serena” ma è semplice statistica: ogni due anni ho fatto cadere un governo. Le regole attuali lo consentono», lo ha detto Matteo Renzi a Ercolano.

