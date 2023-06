16 giu 2023 16:08

“HO AMICI EBREI CHE MI DICONO CHE ZELENSKY NON È UN EBREO, MA UN DISONORE PER GLI EBREI” – PUTIN, MA CHE CAZZO STA A DI’? IL PRESIDENTE RUSSO TORNA A SPARARE LE SUE MINCHIATE AL FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE DI SAN PIETROBURGO, DOVE HA CHIESTO UN MINUTO DI SILENZIO PER LA MORTE DI BERLUSCONI: “LA CONTROFFENSIVA UCRAINA NON HA ALCUNA CHANCE DI SUCCESSO” (DISSE COLUI CHE AVEVA PREVISTO DI ARRIVARE A KIEV IN POCHI GIORNI...) - "I CAMBIAMENTI MONDIALI SARANNO IRREVERSIBILI. SIAMO COSTRETTI AD AUMENTARE LA SPESA PER LA DIFESA..."