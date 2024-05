“HO PORTATO IL GATTO DAL VETERINARIO, MA STAVA MALISSIMO” – LA SURREALE DIFESA DI GIANFRANCO MICCICHÉ, INDAGATO PER PECULATO E TRUFFA IN CONCORSO, CHE DAVANTI AL GIP HA AMMESSO DI AVER USATO L’AUTO BLU PER FINI PRIVATI: “IL GATTO HA 13 ANNI. MIA FIGLIA MI DICEVA DI PORTARLO SUBITO A CONTROLLO E ONESTAMENTE DICO CHE LO RIFAREI. HO FATTO TUTTO IN BUONA FEDE. NON C'È MAI STATA DA PARTE MIA LA CONSAPEVOLEZZA DI COMMETTERE ABUSI” – E ORA CHE È STATO PIZZICATO CON LE MANI NELLA MARMELLATA, IL FORZISTA DICE DI VOLER RINUNCIARE ALLA VETTURA: “NON MI SERVE…”

GIANFRANCO MICCICHE - AUTO BLU

Si è svolto ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo, l'interrogatorio di garanzia dell'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, indagato per peculato e truffa in concorso, e del suo autista Maurizio Messina, che risponde del reato di truffa. Al parlamentare regionale i pm contestano l'uso illegittimo dell'auto blu, impiegata, secondo quanto emerge dall'inchiesta, per fini privati, e di aver confermato missioni di servizio, mai svolte, dall'autista che avrebbe incassato così indennità indebite. […] A Miccichè il gip ha imposto il divieto di dimora a Cefalù. All'autista l'obbligo di dimora a Palermo o Monreale.

PRIMA PAGINA REPUBBLICA PALERMO CON LE INTERCETTAZIONI DI MICCICHE

"Il gatto stava malissimo, ha 13 anni. Sì, è vero, è stato accompagnato in auto blu dal veterinario. Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo e onestamente dico che lo rifarei. Se ho commesso forzature nell'uso della vettura me ne assumo le responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. Non c'è mai stata da parte mia la consapevolezza di commettere abusi", ha dichiarato all'Ansa Gianfranco Miccichè.

In serata Micciché ha dichiarato di voler rinunciare alla vettura dell’Assemblea regionale: "Oggi ho scritto all'amministrazione di Palazzo dei Normanni – ha detto – per comunicare che rinuncio all'auto blu. Non lo faccio perché c'è una indagine in corso nei miei confronti, ma perché mi rendo conto che non mi serve".

