L’INCHIESTA QATARGATE TOCCA I RADICALI – IL GIUDICE ISTRUTTORE DI BRUXELLES, MICHEL CLAISE, HA ORDINATO IL “SEQUESTRO E IL BLOCCO” DEL CONTO ITALIANO DELLA ONG FONDATA DA EMMA BONINO, “NO PEACE WITHOUT JUSTICE” – NEL MIRINO I MOVIMENTI BANCARI E LA RETE DI FINANZIAMENTI CREATA CON ALCUNE SOCIETÀ NO PROFIT BELGHE, CHE POTREBBE NASCONDERE UN SISTEMA PER “RIPULIRE” DENARO – INTERROGATA ANTONELLA CASU, EX SEGRETARIA DEL PARTITO RADICALE E TESORIERA DELL'ONG, INDAGATA PER RICICLAGGIO…