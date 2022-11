“IN ITALIA NON SI ENTRA ILLEGALMENTE” - IL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI, NELLA SUA INFORMATIVA AL SENATO, LANCIA L’ALLARME SULLA TENUTA DEL SISTEMA D’ACCOGLIENZA ITALIANO: “CI SONO 100MILA MIGRANTI E LE PREFETTURE SEGNALANO UNA SATURAZIONE DEI POSTI E CRITICITÀ - LA PRESENZA DI NAVI ONG CONTINUA A RAPPRESENTARE UN FATTORE DI ATTRAZIONE PER I FLUSSI DI MIGRANTI - SERVE UNA NUOVA POLITICA UE SUI MIGRANTI: LA REDISTRIBUZIONE VOLONTARIA NON DECOLLA"

Migranti: Piantedosi, priorità assoluta tutela dignità

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "La priorità assoluta è la tutela della dignità delle persone. Questa è la lente attraverso cui mettere a fuoco le decisioni dell'Esecutivo a cui spetta il compito di governare i flussi migratori". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato.

Piantedosi, in Italia non si entra illegalmente

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Sull'immigrazione "agiamo con umanità e fermezza: non abbiamo nessuna intenzione di venire meno ai doveri dell'accoglienza, ma in Italia non si entra illegalmente, la selezione non la fanno i trafficanti di esseri umani. Vogliamo governare i flussi anzichè subirli". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato.

Piantedosi,100mila migranti in accoglienza, posti saturi

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Ci sono 100mila migranti nel sistema di accoglienza e le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibilità e criticità. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato.

Piantedosi, +56% richieste asilo, in maggioranza negate

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nel 2022 si registrano 69mila richieste di asilo, il 56% in più rispetto allo scorso anno. Ed il 57% di quelle esaminate si sono concluse con i diniego; significa che la maggioranza dei migranti che arrivano in Italia è spinta da motivazioni economiche e non ha titolo di restare qui. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato.

Piantedosi, navi ong sono fattori di attrazione migranti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "La presenza di navi ong continua a rappresentare un fattore di attrazione, un 'pull factor'" per i flussi di migranti e sono importanti anche per "le organizzazioni criminali che basano il loro modus operandi sulla presenza di assetti ong nell'area". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato.

Piantedosi, serve nuova politica europea su migranti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - La forma volontaristica del meccanismo di redistribuzione dei migranti "non riesce a decollare, serve una nuova politica europea realmente basata sul principio di solidarietà". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato.