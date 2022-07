4 lug 2022 10:05

“IL LEGAME TRANSATLANTICO HA CONFERMATO LA SUA INELUDIBILE CENTRALITÀ” – IL MESSAGGIO DI SERGIO MATTARELLA A JOE BIDEN, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELL’INDIPENDENZA AMERICANA: “TRA ITALIA E USA UN’AMICIZIA ANTICA E SINCERA, RADICATA IN UN PATRIMONIO CONDIVISO DI IDEALI” – “IL NOSTRO LEGAME È LA CHIAVE PER AFFRONTARE CON EFFICACIA LE COMUNI SFIDE. CONFIDO CHE WASHINGTON E ROMA CONTINUERANNO A RINSALDARLO…”