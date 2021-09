“LEI NON È MAI STATO INCINTA” - JEN PSAKI, LA PORTAVOCE DI JOE BIDEN, METTE A TACERE OWEN JENSEN, IL GIORNALISTA DELLA TV CATTOLICA EWTN CHE DURANTE LA CONFERENZA STAMPA ALLA CASA BIANCA AVEVA CONTESTATO LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ABORTO. IN SOSTANZA: SEI MASCHIO, CHE NE VUOI CAPIRE – DA QUANDO LA “LUNA DI MIELE” CON LA STAMPA È FINITA, BANANA JOE E IL SUL STAFF HANNO OPTATO PER IL “METODO TRUMP”…

Estratto dell'articolo di Federico Rampini per "la Repubblica"

«Lo so che lei non ha mai dovuto fare quelle scelte. Lei non è mai stato incinta. Ma per le donne, che devono affrontare queste scelte, è una prova difficile». Così Jen Psaki, la portavoce di Joe Biden, ha zittito il giornalista Owen Jensen della tv cattolica Ewtn che durante la conferenza stampa alla Casa Bianca aveva contestato la posizione del presidente sull'aborto. «Perché il presidente sostiene l'aborto - aveva detto il reporter - mentre la sua stessa fede cattolica insegna che è moralmente sbagliato? ». La risposta della Psaki è stata sferzante. Nella sostanza: sei un uomo quindi non puoi capire, e noi donne siamo stufe di sentirci dare lezioni di morale, di religione, da chi non affronta mai le stesse prove.

All'epoca di Donald Trump i grandi media progressisti, dalla Cnn al New York Times, istruivano un processo quotidiano al presidente e usavano l'appuntamento con il (o la) portavoce come il palcoscenico su cui amplificare la "battaglia resistenziale". Lo stesso Trump non esitava ad attaccare i giornalisti in pubblico, li additava come nemici nei comizi, gongolava quando i suoi fan urlavano insulti contro la stampa. Ma poco è cambiato con questa Amministrazione.

Lo stesso Biden sfodera un atteggiamento molto più bellicoso che in passato verso i reporter che considera ostili. Apostrofa regolarmente con epiteti sarcastici il corrispondente della tv di destra FoxNews alla Casa Bianca. Di fronte a domande che giudica impertinenti e disinformate, non esita a introdurre la risposta con frasi come «lei non ha capito proprio niente».

La sua portavoce si è adeguata, soprattutto da quando è finita la "luna di miele" tra l'opinione pubblica e Biden e di conseguenza il tasso di bellicosità dei media di destra è aumentato. (…) La "censura" di Psaki contro il giornalista maschio riscuote boati di approvazione a sinistra, e indignazione a destra. Dall'opposizione piovono commenti come questo: «I democratici riscoprono la biologia della procreazione, ma non erano il partito dei trans e delle adozioni da parte di coppie gay?».

