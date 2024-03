“LUI E’ IL MIO VERO PRESIDENTE”. ALCUNI PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA VEDONO GIANFRANCO FINI IN TRANSATLANTICO E ALZANO LA VOCE PER FARSI NOTARE. CE L’AVEVANO CON IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FONTANA O CON LA PRESIDENTE DEL PARTITO MELONI? AH, NON SAPERLO – PS: FINI SI E’ FERMATO A CHIACCHIERARE CON LORO E POI HA CHIOSATO: “QUI HO TANTI VECCHI AMICI"

(ANSA) Gianfranco Fini torna in Transatlantico. Lo storico leader di An, già presidente della Camera dei Deputati, questa mattina ha partecipato al convegno sul fisco a cui è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni. Poi si è intrattenuto a Montecitorio: prima un caffè alla buvette con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; poi chiacchiere in Transatlantico con alcuni parlamentari, tra saluti e pacche sulle spalle. "Lui è il mio vero presidente", ha detto uno di loro alzando un po' la voce. La presenza di Fini, in impermeabile chiaro e occhiali da sole, si è subito fatta notare. "Ero qui per il convegno e poi mi sono fermato a chiacchierare con tanti vecchi amici", le sue uniche parole prima di andare via.

