“MEGLIO LUI CHE UN IMMIGRATO” - LA COLICA RENALE DI SALVINI È STATA L’ENNESIMA OCCASIONE PER GLI ODIATORI DI FARSI SOTTO E AUGURARE IL PEGGIO AL LEADER LEGHISTA - MA DOV’È FINITA “LA BESTIA”? RISPETTO AI COMMENTI CONTRO IL CAPITONE, QUELLI A FAVORE (“È COLPA DI RENZI”) SI VEDEVANO COL LUMICINO…

CHEF RUBIO E IL COMPLOTTO SULLA COLICA RENALE DI SALVINI

LA COLICA DI SALVINI SCATENA L'ODIO SUI SOCIAL

Chiara Giannini per “il Giornale”

L' odio social, quello dell' Italia peggiore, che insulta seduta davanti allo schermo di un pc, ha colpito anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che ieri ha dovuto ricorrere alle cure dell' ospedale di Monfalcone a causa di una colica renale. Su Twitter le battute non si sono sprecate. «Mangia di meno», ha scritto qualcuno. E ancora: «Immagino la faccia di #Salvini quando i medici gli hanno detto di bere tanta acqua». Si è passati quindi da «la colpa è della sua generosità, la dà da bere ai suoi elettori» fino al «Santa colica».

Ma c' è anche chi ha coniato l' hashtag #iostoconlecoliche e chi è arrivato ad augurargli la morte: «Meglio lui che un immigrato». C' è quindi chi ha cinguettato: «Il malore di #Salvini non mi fa né caldo e né freddo. Mi domandavo piuttosto se ha dovuto attendere dalle 5 alle sei ore al pronto soccorso come un fallito qualsiasi».

Il leader della Lega si era sentito male ieri mattina poco dopo essere sbarcato all' aeroporto di Ronchi dei Legionari per andare a Trieste, dove avrebbe dovuto partecipare ai funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi in questura alcuni giorni fa.

In una nota il partito del Carroccio spiega che il senatore «ha avuto una colica. Dopo esami, antidolorifici e controlli è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Salvini - si prosegue nel comunicato - è enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo e conferma gli appuntamenti in Umbria».

L' ex ministro dell' Interno è stato rimesso intorno alle 13 e subito ha messo un post sulla sua pagina Facebook per rassicurare i fan: «Amici - ha scritto - volevo ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi che mi avete inviato e rassicurarvi: questa mattina ho avuto una piccola colica, niente di grave! Sto bene e sono già in viaggio per l' Umbria.

Questo inconveniente mi ha però impedito di partecipare a Trieste ai funerali di Pierluigi e Matteo. Ci tenevo e sono molto dispiaciuto: a questi eroi ancora il mio pensiero e la mia preghiera, un abbraccio alle loro famiglie, alla Polizia di Stato e a tutti coloro che indossando una divisa difendono ogni giorno la sicurezza degli italiani a rischio della loro vita».

Salvini in questi giorni sta girando molto a causa del tour elettorale per le regionali in Umbria e la vita movimentata e il dover mangiare sempre fuori, fanno sapere i suoi fedelissimi, sicuramente gli hanno procurato qualche lieve problema di salute. Da qui alle prossime elezioni il politico dovrà viaggiare ancora molto. Ieri, prima di riprendere il suo tour, ha ringraziato i medici per le cure che gli hanno prestato.

Anche sulla sua pagina Facebook i commenti sono stati numerosi, tra chi gli ha augurato una pronta guarigione e chi, continuando con gli insulti, ha insinuato che il malore fosse dovuto a un «contatto troppo ravvicinato con l' avversario politico Matteo Renzi durante il confronto tv alla trasmissione di Bruno Vespa Porta a porta».

