Barbie Latza Nadeau per www.edition.cnn.com

articolo della CNN su giorgia meloni

Quando la scorsa settimana il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha effettuato una visita ufficiale nel sobborgo napoletano di Caivano, tormentato dalla criminalità, ha promesso una “bonifica radicale” di un territorio in cui, ha ammesso, “lo Stato aveva fallito”.

Meloni, la prima donna primo ministro del Paese, era lì per attirare l'attenzione su un presunto stupro di gruppo di due cugine preadolescenti da parte di un gruppo di delinquenti. I ripetuti stupri delle due ragazze – all'epoca di 10 e 12 anni e ora in custodia protettiva per paura che le loro famiglie non possano proteggerle – hanno coronato un'estate di titoli sulla violenza sessuale e sugli omicidi di donne e ragazze.

andrea giambruno giorgia meloni

Nessuna di queste questioni è stata finora al centro dell'agenda familiare tradizionale “Italy First” della Meloni, che si è concentrata sulla rimozione dei genitori dello stesso sesso dai certificati di nascita , sulla repressione dei diritti di successione per le coppie gay e sul tentativo di criminalizzare la maternità surrogata con pene detentive, anche se effettuata all'estero.

la vignetta di ellekappa su andrea giambruno e giorgia meloni

Il suo viaggio a Caivano è stato oscurato dai commenti del suo compagno, Andrea Giambruno, un giornalista italiano con cui ha una figlia ma con il quale non è sposato, che ha suggerito che parte delle violenze sessuali avvenute durante l'estate fossero colpa delle vittime.

«Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti - ha detto nel suo programma televisivo - Ma se eviti di ubriacarti e di perdere conoscenza, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. I suoi commenti facevano riferimento al caso di una 19enne che sarebbe stata stuprata da sette ragazzi a Palermo. «Forse dovremmo iniziare a trasmettere questo messaggio ed essere un po’ più protettivi, in termini di vocabolario e linguaggio» ha aggiunto.

giorgia meloni

Forse pensava a sua figlia di 7 anni, Ginevra, che è la compagna costante della Meloni, in viaggio con lei negli Stati Uniti per incontrare il presidente Joe Biden e anche quando la Meloni ha incontrato Papa Francesco all'inizio di quest'anno.

«Faccio tutto il possibile per portare mia figlia quando posso, e per tornare a casa la sera per metterla a letto» ha detto la Meloni, raccontando cosa significa per lei essere madre alla rivista “Donna Moderna” all’inizio di quest’anno.

giorgia meloni a caivano 3

Ora ha difeso i commenti di Giambruno che incolpano le vittime durante una conferenza stampa giovedì, dicendo che sono stati fraintesi: «Penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e deciso niente di diverso di quello che la maggior parte delle persone ha pensa. Non leggo in quelle parole 'se vai in giro in minigonna ti violentano' ma qualcosa di simile a quello che mi diceva mia madre: 'occhi aperti e testa sulle spalle'. Gli stupratori esistono e non dobbiamo abbassare la guardia”.

ANNA PARATORE - GIORGIA E ARIANNA MELONI - FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FEDERICO PALMAROLI - POSTER BY MACONDO

Mia madre me lo diceva sempre. Dobbiamo essere sempre consapevoli, fare del nostro meglio per non metterci nella condizione di permettere a questi animali di fare quello che vorrebbero fare. Penso che sia un consiglio che molti genitori darebbero ai propri figli, questo non dà alcuna giustificazione agli stupratori».

Violenza legata alle bande

La Meloni si è concentrata sul contrasto duro alla criminalità organizzata nelle zone in cui si verificano i reati.

GIORGIA MELONI A CAIVANO

Tuttavia, ha appena menzionato l’aumento documentato delle segnalazioni di violenza di genere in Italia quest’estate. [...] Secondo il numero verde per la violenza domestica del Telefono Rosa, nel 2023 in Italia si è registrato un aumento del 25% della violenza di genere da parte di bande rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L'organizzazione rileva che l'aumento è legato principalmente a delinquenti più giovani – come nel caso del presunto stupro di gruppo a Palermo, tra c’era anche un minorenne.

GIORGIA E ARIANNA MELONI

Elly Shlein, del Pd, ha detto: «Siamo di fronte a un diritto patriarcale, illiberale e nemico della diversità. Non sappiamo cosa fare con una donna al governo che penalizza le donne. Nella società riemergono pulsioni ataviche e, soprattutto, emergono proposte normative che cancellano faticose conquiste di autodeterminazione delle donne: dal diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro senza un sistema di welfare moderno e dinamico, all’aborto, ma anche alla maternità e alla genitorialità, nonostante i proclami sulla natalità; tra le nuove generazioni assistiamo a un’esplosione di violenza nei confronti delle giovani donne, e potremmo continuare. Per questo dobbiamo rimettere al centro il nostro pensiero analitico e propositivo».

Preoccupa il nepotismo

GIORGIA MELONI CON LA SORELLA ARIANNA E PATRIZIA SCURTI

Si stima che in Italia ogni tre giorni una donna venga uccisa da qualcuno che conosce. La Meloni si è, invece, concentrata sulla propria famiglia, che è sempre più prominente nella politica dei partiti. Durante le vacanze di agosto, è stata fotografata a pranzo con i parenti con in mano un piatto di granchi blu, attualmente il principale nemico dei pescatori italiani di cozze e vongole, che hanno distrutto molluschi per milioni di euro.

La foto è stata scattata dal cognato Francesco Lollobridgida, ministro italiano dell'Agricoltura, sposato con sua sorella Arianna, che in agosto è stata promossa a nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Una mossa che ha fatto sollevare il sopracciglio a molti membri del partito. Il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani ha convocato un congresso straordinario all'interno del partito per discutere la questione.

giorgia meloni francesco lollobrigida

Martedì, la Meloni ha pubblicato un selfie su Instagram sorridente tra i fedeli del partito durante una cena che ha suscitato più commenti sul nepotismo che sulla coesione del suo partito, sia da parte dei membri del partito di opposizione che del pubblico in generale.

Le ripetute chiamate e messaggi della CNN ai portavoce del suo partito per un commento sull'aumento della violenza e sulla nomina di sua sorella nel partito non hanno ricevuto risposta.

giorgia meloni con parlamentari e ministri di fdi cena a palazzo brancaccio

Ma nel quartiere Garbatella di Roma, dove la Meloni è cresciuta con una madre single, viene lodata. «Ha dimostrato di essere una statista, ci ha reso orgogliosi - ha detto Giovanni Montuori, che gestisce il suo ristorante di zona preferito, “Da Giovanni” - Sua madre vive ancora qui, lei sta crescendo sua figlia nonostante le difficoltà. Lei è vera».

Alla domanda sui commenti del suo partner sullo stupro di gruppo, il ristoratore ha detto semplicemente: «C'è della verità, in poche parole».

Anche Fratelli d'Italia hanno mantenuto la loro popolarità. Il partito di Meloni ha vinto le elezioni del 22 settembre scorso con quasi il 26% dei voti. Alla fine di luglio, il suo partito aveva superato il 29% dei consensi nei sondaggi d'opinione, perdendo circa un punto alla fine di agosto, secondo un sondaggio SWG per La7.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI COME TOGLIATTI E IOTTI

Nonostante il successo, il primo anno in carica della Meloni è stato impegnativo. Ha dovuto affrontare arrivi record di migranti irregolari e la perdita di Silvio Berlusconi, un partner chiave della coalizione.

Ma il nepotismo e la sua riluttanza a promuovere le questioni di genere domineranno probabilmente il suo mandato, per quanto a lungo possa durare.

