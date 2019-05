“MI PIACE VEDERE LA ISOARDI CHE ROSICA” – LA SINDACA UBER-LEGHISTA DI CASCINA SUSANNA CECCARDI A “UN GIORNO DA PECORA”: “LA LUCARELLI È UNA CYBERBULLA. LA QUERELA DI RENZI NON È ANCORA ARRIVATA” – “DIVENTARE PRESIDENTE DELLA TOSCANA SAREBBE UN SOGNO. SE ELETTA ALLE EUROPEE DECADO DA SINDACO MA RESTO IN GIUNTA” – “VORREI CHIAMARE MIA FIGLIA KINZICA, COME L’EROINA PISANA” – POI RIVELA: “SONO PARENTE DI…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina e candidata alle europee con la Lega, oggi ha rilasciato una lunga intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha parlato di sé a 360°: dalla vita privata alla politica, dai litigi social con Selvaggia Lucarelli fino alla 'rivelazione' di una parentela insospettabile.

La puntata è iniziata parlando della gravidanza della prima cittadina, ormai di qualche mese. “Si, sono incinta di 4 mesi e mezzo, sarà una bambina”. Come la chiamerete? “Stavamo pensando di chiamarla Kinzica, che non è un nome straniero”. Da dove nasce questo nome? “Kinzica è l'eroina pisana che ha combattuto l'assedio di Pisa dai saraceni. Oppure, andando più sul classico, pensavamo a Marina”.

Si vuole sposare col suo compagno? “No, sinceramente no. Un legame come l'amore non può essere contrattualizzato: l'amore è qualcosa di più grande”. Lei è candidata alle europee: se viene eletta si dimetterà dal ruolo di sindaco? “Ho un tempo di opzione di 60 giorni, poi resta in carica il mio vicesindaco e io farò parte sempre dell'amministrazione fino all'anno prossimo”. Si dimetterà quindi. “No, decado ma resterò in giunta”. E il suo vicesindaco diventerà sindaco? “Si, reggente”. E l'anno prossimo – si dice - si candiderà anche a governatore della Toscana... “Se Salvini e i cittadini mi vorranno, io sono a disposizione”.

Lei piacerebbe diventare Presidente della sua Regione, storica regione 'rossa'? “Sarebbe bello e sarebbe un sogno, a cui io parteciperò chiunque sia il candidato”. Salvini glielo ha già chiesto? “No, se me lo chiedessero – ha ribadito la Ceccardi a Radio1 – io sarei disponibile”. Selvaggia Lucarelli, sul Fatto Quotidiano, l'ha definita la 'spietata delfina di Salvini'. Si ritrova in queste parole? “E la Lucarelli ad esser spietatissima: si accanisce contro il cyberbullismo e poi lo fa lei stessa”.

Veramente la Lucarelli fa molto battaglie coraggiose in questo senso. “Però ha scritto anche molti articoli su di me dove è lei la cyberbulla, ci siamo anche scritte in pubblico. Le dico 'bacioni'....”. Intanto sembra che Matteo Renzi l'abbia querelata. “La querela non è ancora arrivata, è un'altra bomba”. In che senso? “Ha detto che sta valutando di querelarmi perché io ho detto che dal Pd non accetto lezioni di moralità, tantomeno da lui”.

Parlando di social e politica, i conduttori hanno poi fatto notare al sindaco di Cecina come su Instagram non seguisse la nuova fidanzata di Matteo Salvini ma 'solo' la precedente, Elisa Isoardi. “Mi piace più vedere lei che rosica”. Perché dovrebbe farlo? Ormai anche la Isoardi ha una relazione. “Per me un pochino rosica, viste le foto che ha pubblicato. Ma tra ex fidanzata e segretaria di partito...non mettere il dito!”, ha scherzato Ceccardi a Un Giorno da Pecora.

Infine, il sindaco ha rivelato di avere una parentela inaspettata: “sono parente di Iva Zanicchi, che è biscugina del mio nonno paterno. Lei lo sa, va sempre in questo paesino dove si chiamano, non caso, tutti Ceccardi o Zanicchi”. E, per farle una sorpresa, a chiusura della trasmissione di Rai Radio1, è intervenuta proprio l'Aquila di Ligonchio, che ha detto: “so che la Ceccardi è bravissima, è una gioia, sono contenta. Mia nonna e mio nonno infatti si chiamavano Ceccardi, nel piccolo borgo da cui vengo siamo tutti imparentati!”

