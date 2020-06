Da huffingtonpost.it

“La mia dose la lascio a lei, grazie ministro”, “molto gentili non solo non mi fido per niente di voi, figuriamoci del vaccino”. No-vax scatenati sui social contro il ministro della Salute Roberto Speranza che oggi ha annunciato l’accordo con Astrazeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea.

Sulla pagina Facebook del ministro, dove è stato postato l’annuncio fatto oggi durante gli Stati generale dell’economia a Roma, sono migliaia i commenti, molti contrari, ma sono anche tante le persone che ringraziano il ministro e il Governo. Valentina B. scrive: “Gli anti vax possono tranquillamente non commentare. Chi è in dubbio attenderà ...chi ha avuto il Covid-19 probabilmente lo farà ad occhi chiusi.

Sempre a dar contro, siete una pandemia voi!”. “Temo che il vaccino sia totalmente inutile il virus muta quindi tutti questi sforzi rischiano di essere vani - evidenzia Valerio F. - Abbiamo visto che ci sono rimedi alternativi molto meno costosi e più efficaci Perché insistete sul vaccino??”. A difendere il vaccino i giovani camici bianchi come Laura B.: “Da medico posso dire solo Grazie!!!!”.

“Sulla questione vaccino Covid-19 ci sono tanti punti da capire: sarà obbligatorio? Quando arriverà? Chi pagherà? Chi ci dice che è sicuro? Quelle di Speranza sono sparate, deve rispondere prima a queste domande”. Così Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio espulso dal M5S e fondatore del movimento R2020, da sempre vicino al popolo no-vax, commenta all’Adnkronos Salute l’annuncio del ministro della Salute dell’accordo a livello Ue per 400 mln di dosi di vaccino.

“Non sappiamo neanche se questo vaccino arriverà quando il virus non ci sarà più, come dicono molti esperti - conclude Barillari - mettiamo soldi pubblici su un vaccino di cui sappiamo poco, una strategia completamente sbagliata”.

DAVIDE BARILLARI ROBERTO SPERANZA

