AL “NEW YORK TIMES” SI SONO SVEGLIATI: DOPO AVER FATTO LA GUERRA A TRUMP CON INCHIESTE E ARTICOLI AL VETRIOLO, SI SONO ACCORTI CHE PARLARNE MALE SERVE SOLO AD AUMENTARE IL SUO CONSENSO – L'AUTOREVOLE COMMENTATORE DAVID BROOKS: “ L'F.B.I. AVEVA MOTIVI LEGITTIMI PER LA PERQUISIZIONE A MAR-A-LAGO. TROVERANNO DOCUMENTI COMPROMETTENTI, MA NON INDEBOLIRANNO IL SOSTEGNO A TRUMP. ANZI. SONO ANCHE CONVINTO CHE, ALMENO PER ORA, ABBIA INVOLONTARIAMENTE MIGLIORATO LE SUE POSSIBILITÀ DI RIELEZIONE”

Dagotraduzione dell'articolo di David Brooks per www.nytimes.com

donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york

Perché Donald Trump è così potente? Come è arrivato a dominare uno dei due maggiori partiti e a farsi eleggere presidente? Sono i suoi capelli? Il suo girovita? No, sono le sue narrazioni. Trump racconta storie potenti che suonano credibili a decine di milioni di americani.

La principale storia è che l'America è stata rovinata dalle élite corrotte. Secondo questa narrazione, c'è una rete interconnessa di americani altamente istruiti che compongono quello che i Trumpiani hanno chiamato il regime: attori di potere di Washington, media liberali, grandi fondazioni, università d'élite. Queste persone sono corrotte, condiscendenti e immorali e si prendono cura solo di se stesse.

perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 3

Questa narrazione ha un nucleo di verità. Le élite metropolitane altamente istruite sono diventate una specie di classe chiusa in se stessa. Ma la propaganda trumpiana trasforma quello che è uno sfortunato abisso sociale in una velenosa teoria del complotto. Presuppone semplicemente, senza molte prove, che le principali istituzioni della società siano intrinsecamente corrotte, malevole e agiscano in malafede.

donald trump

La carriera politica di Trump è stata tenuta a galla dal disprezzo dell'élite. Più le élite lo disprezzano, più i repubblicani lo amano. Il criterio chiave per la leadership nel Partito Repubblicano oggi è avere i nemici giusti.

In questa situazione entra in gioco l'F.B.I. Ci sono molte cose che non sappiamo sulle perquisizioni a Mar-a-Lago. Ma sappiamo come ha reagito il Partito Repubblicano. «Vedete! Siamo davvero perseguitati!». «Questo è il peggior attacco a questa Repubblica nella storia moderna» ha esclamato il conduttore di Fox News Mark Levin.

donald trump al suo Golf Club in New Jersey 4

L'indagine su Trump è vista come un complotto del regime cambiando le carte in tavola nel panorama repubblicano. Diverse settimane fa, circa la metà degli elettori repubblicani era pronta ad abbandonare Trump, secondo un sondaggio del New York Times/Siena College. Questa settimana l'intero partito si è stretto intorno a lui.

Secondo un sondaggio di Trafalgar Group/Convention of States Action, l'83% dei probabili elettori repubblicani dice che l'indagone dell’FBI li ha motivati a votare alle elezioni del 2022. Oltre il 75% dei probabili elettori repubblicani crede che dietro le indagini ci siano i nemici politici di Trump e non un sistema giudiziario imparziale.

discorso donald trump all america first policy institute

In una società normale, quando i politici vengono indagati o accusati, questo li danneggia politicamente. Ma questo non vale più per il G.O.P. Cosa succede se un pubblico ministero accusa Trump e viene condannato proprio mentre punta a correre alla Casa Bianca? Cosa succede se la giustizia decide che Trump dovrebbe andare in prigione?

Presumo che in quelle circostanze Trump verrebbe arrestato e imprigionato. Presumo anche che vedremo esplodere la violenza da parte dei suoi elettori che concluderebbero che il regime ha messo le mani sul Paese. A mio avviso, questa è la strada per un completo crollo democratico.

manifestanti pro trump a washington

In teoria, la giustizia è cieca e ovviamente nessuna persona può essere al di sopra della legge. Ma come ha scritto Damon Linker in un post di Substack: «Questa è politica, non un seminario di laurea in etica kantiana». Viviamo nel mondo reale e tutti dobbiamo assumerci la responsabilità degli effetti delle nostre azioni.

L'America ha assolutamente bisogno di punire coloro che commettono crimini. D'altra parte, l'America deve assolutamente assicurarsi che Trump non ottenga un altro mandato da presidente. Cosa facciamo se il primo rende più probabile il secondo? Non ho idea di come uscire da questo potenziale conflitto tra realtà giuridica e politica.

donald trump

Stiamo vivendo una crisi di legittimità, durante la quale la sfiducia nei confronti del potere è così virulenta che le azioni delle élite tendono a ritorcersi contro, non importa quanto siano ben fondate.

La mia impressione è che l'F.B.I. aveva motivi legittimi per fare ciò che ha fatto. La mia ipotesi è che troverà alcuni documenti compromettenti, ma non indeboliranno il sostegno a Trump. Sono anche convinto che, almeno per ora, abbia involontariamente migliorato le possibilità di rielezione di Trump. Ha involontariamente reso la vita più difficile ai potenziali sfidanti di Trump e ha motivato la sua base.

È come se stessimo camminando verso una sorta di tempesta e non esiste un modo onorevole per alterare il corso.

donald trump 2 donald trump presidente nei simpsons donald trump donald trump Donald e Melania Trump donald trump donald trump 2 Donald Trump donald trump 2 Donald Trump donald trump donald trump