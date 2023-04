5 apr 2023 17:54

“IL NOME DELL’UOMO? VOGLIO VEDERE CHI È IL PRIMO CHE LO SCRIVE…” – IL "COGNATO D’ITALIA", FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, INTERVIENE SUL CASO DI RACHELE SILVESTRI, LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA “COSTRETTA” A FARE UN TEST DI PATERNITÀ AL FIGLIO – TUTTO NASCE DA UN TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI: “NON MI È CHIARO PERCHÉ PER METTERSI A TACERE UN GOSSIP DEBBA ESPORSI SOLO LA PROTAGONISTA FEMMINILE DELLA VICENDA. COSÌ SA TANTO DI DONNA CHE SALVA LA FACCIA ALL’UOMO DI POTERE”. E “LOLLO”, ALLA BUVETTE, COMMENTA: “IL NOME NON L'HA FATTO NESSUNO, NON È ANCORA USCITO SU NESSUN GIORNALE. VOGLIO VEDERE CHI È IL PRIMO CHE LO SCRIVE...".