26 ago 2024 16:10

“NON C’È STATO ALCUN CONFLITTO D’INTERESSE” (SOLO LAUTI BONIFICI) – LUCIA ANNUNZIATA SCRIVE AL “GIORNALE”, CHIARISCE LA STORIA DELLE “CONSULENZE” CON BANCA IFIS E FIDEURAM E PER LA PRIMA VOLTA DÀ UNA NOTIZIA: “HO LASCIATO LA RAI IL 25 MAGGIO 2023 FIRMANDO, COME FORSE NON SI SA, UN CONTRATTO DI NON CONCORRENZA CHIESTOMI DALL’AZIENDA, E CHE HO RISPETTATO, NON LAVORANDO PER NESSUNA RETE TV” – “IL CONTRATTO CON IFIS È STATO FIRMATO IL 13 SETTEMBRE 2023 E CHIUSO CON UN VERSAMENTO IN CONCOMITANZA CON LA MIA CANDIDATURA. PER QUEL CHE RIGUARDA IL SEMINARIO, IL CONTRATTO (DA 18MILA EURO, NDR) È SOLO PER QUELL'EVENTO…”