8 set 2022 13:36

“NON SO SE COME CAMPAGNA ELETTORALE SIA PROPRIO IRRESISTIBILE” – MATTIA FELTRI: “A SEGUIRE IL RAGIONAMENTO DI LETTA, ABBIAMO UNA SERIE DI PROBLEMI DA CUI NE SCATURISCE UNO FINALE, PARTICOLARMENTE GRAVE. LA LEGGE ELETTORALE, LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI, LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE. IL PROBLEMA FINALE È LA FORTE MAGGIORANZA DELLA CATTIVISSIMA DESTRA, CHE POTREBBE FARE DELLA COSTITUZIONE CIÒ CHE LE PARE.. DUNQUE, A SEGUIRE IL RAGIONAMENTO DI LETTA, DOVREMMO VOTARE IL PD PER IMPEDIRE A GIORGIA MELONI DI FARE LE RIFORME CHE LE SCIAGURATE RIFORME DEL PD LE CONSENTONO…”