“ORA ASPETTO CHE LO FACCIA MILANO” – STEFANIA CRAXI SUL BUSTO-OMAGGIO DI RIETI A BETTINO IN RICORDO DI SIGONELLA – FACCI: "FOSSE PER IL SINDACO SALA (CHE NON PUÒ DIRLO) LA METTEREBBE DOMATTINA. ANCHE IL FU SINDACO RENZI CHE NEL 2012 SI OPPOSE A UNA VIA PER CRAXI CON MOTIVAZIONI ESILARANTI (“NON HA VALORE PEDAGOGICO”) DI RECENTE HA DEFINITO CRAXI UN GIGANTE. L’ELENCO DEI RESIPISCIENTI SAREBBE LUNGO, QUASI COME L’APPLAUSO CHE I COMUNISTI TRIBUTARONO A CRAXI QUANDO A MONTECITORIO DIFESE IL SUO OPERATO A SIGONELLA…"

Filippo Facci per Libero Quotidiano

BUSTO CRAXI RIETI

(…) Oggi a Rieti inaugurano un busto dedicato “A Bettino Craxi, a ricordo della notte di Sigonella”. In altre città ci sono delle piazze dedicate a lui, anche se, paradossalmente, manca ancora a Milano: ma fosse per il sindaco (che non può dirlo) la metterebbe domattina. Anche il fu sindaco Renzi che nel 2012 si oppose a una via per Craxi con motivazioni esilaranti (“non ha valore pedagogico”) di recente ha definito Craxi un gigante e ha ricordato la sua preveggenza incredibile, nel 1992, per tutte le degenerazioni dell’Europa tecnocratica e schiacciata dai flussi migratori.

filippo facci 77

L’elenco dei resipiscienti sarebbe lungo, quasi come l’applauso che i comunisti tributarono a Craxi quando a Montecitorio difese il suo operato a Sigonella. Detto da chi gli ha voluto bene: sotto i ponti deve ancora scorrere un sacco di acqua, però, ormai si può dire che il più è fatto. Non c’è da sbattersi o affannarsi contro gli scemi che ancora ti citano una sentenza di De Pasquale, non c’è da spingerla, la Storia: ha preso l’abbrivio, va. Spassiamocela sul bordo del fiume

Statua di Bettino Craxi ad Aulla renzi craxi FILIPPO FACCI - 30 APRILE 1993 STEFANIA BETTINO CRAXI stefania craxi davanti a santa caterina foto di bacco (3) beppe sala Bobo Craxi davanti alla statua del padre Bettino ad Aulla